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憲哥無預警把KID換掉　現場引發爆哭　難過小鬼離世

記者葉文正／台北報導

《綜藝玩很大》十年有成，特別推出《綜藝玩很大：10週年有笑有淚全紀錄》，日前新書預購就衝上博客來跟金石堂雙榜冠軍，主持人吳宗憲感性表示：「在演藝圈將近40年的時間，從來沒有看過任何一個節目可以把彼此的心境拉到這麼接近的距離，與其說《綜藝玩很大》是一個綜藝節目，不如說是一段屬於彼此的人生，謝謝紅隊！也謝謝玩粉！我們共同經歷生命中無法忘記的。」

▲KID(左)以為自己被換掉相當難過，哭倒在憲哥身上。（圖／好看娛樂）

▲KID(左)以為自己被換掉相當難過，哭倒在憲哥身上。（圖／好看娛樂）

KID表示：「《玩很大》的精神在於『好看』，充滿勇氣、好人、默契與團隊合作，造就節目誕生到現在十年了。」最晚加入的坤達則說：「《玩很大》是我人生很重要的一部分，讓我看到自己更多不一樣的面向。」而《綜藝玩很大：10週年有笑有淚全紀錄》不僅是對過去的回顧，更是對未來的展望。透過爆笑與辛酸的幕後花絮和主持人們的真情告白與典藏照片，共同感受這段綜藝旅程的感動。

▲KID(左)以為自己被換掉相當難過，哭倒在憲哥身上。（圖／好看娛樂）

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▲KID哭很慘。（圖／好看娛樂）

回顧《綜藝玩很大》十年，從紅隊的吐槽到綜藝天王吳宗憲詼諧幽默的主持功力，再到玩起遊戲不要命的「瘋面仔」KID林柏昇、帥起來連自己都害怕的小鬼黃鴻升，以及冷不防撿到槍的冷面笑匠坤達。吳宗憲說當年接獲主持邀約已經50歲，對於又要上山下海，難免心中有一些疑惑和忐忑。提到最難忘的除了假裝要把KID換掉的那一集，「看著野人爆哭，然後再把小隊長的背帶披在他身上，真的是真情流露！而小鬼的離開，我們一起掉眼淚，這10年來大家一起回憶走過的點點滴滴。」

▲KID(左)以為自己被換掉相當難過，哭倒在憲哥身上。（圖／好看娛樂）

▲坤達(左)與小鬼有承先啟後的關係。（圖／好看娛樂）

而坤達的加入，節目有了新生力量，看著坤達在《玩很大》一路的成長與轉變，憲哥再度感性發言：「就跟KID還有小鬼一樣；都是他們在演藝圈的高光時刻，是他們演藝事業當中，最大的轉捩點。」而對於每位玩粉來說，《綜藝玩很大：10週年有笑有淚全紀錄》不僅是一本書，更是一份情感的紀錄，期待未來的每一個笑聲，永遠陪伴在你我心中。

▲KID(左)以為自己被換掉相當難過，哭倒在憲哥身上。（圖／好看娛樂）

▲三人關係牢不可破。（圖／好看娛樂）

看電視不夠，《綜藝玩很大：10週年有笑有淚全紀錄》博客來、誠品、誠品蝦皮、金石堂、MOMO等各大通路熱烈預購中，還有限量小卡、隨機小驚喜超可愛贈品。

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吳宗憲, KID, 小鬼, 坤達

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