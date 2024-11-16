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快訊／畢書盡為愛妻發聲！沉澱2天反擊「錯付8年真心」：我要保護家人

記者吳睿慈／台北報導

歌手畢書盡近日遭到爆料與前東家撕破臉，報導指稱他毀約遭求償3千萬，雙方舊情回不去，負面輿論甚至涉及老婆，他先是第一時跟透過經紀公司發聲表示針對不實謠言提告，只是Threads上的討論文章還是沒消停。沉澱2日，他16日直球回應，坦言8年來付出過真心，「我會收回但不會後悔」，唯一讓他後悔的是，8年來分分合合，但礙於前公司不願公開他的戀愛史，無法讓他說清楚所有的事實，「因此這一次，我需要更堅決的出來保護我愛的人、我的家庭」，直球保護愛妻。

▲▼畢書盡〈太陽陪著行星〉。（圖／索尼提供）

▲畢書盡保護愛妻，16日發文正面對決網路不實謠言。（圖／索尼提供）

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畢書盡早在被週刊爆料前，網路上便流傳的「小說虛構文」，詆毀他的私生活，只是近期事件延燒，最終指名道姓攻擊他，沉澱2日，他16日首度針對所有指控回應：「不但傷害到我，更傷害到我的家人，甚至那麼小的孩子，讓我覺得不能再忍讓了。」他表示「我從來不想成為那種分手後，互相指責對方不是的人。所以對於日前網路上所謂『前女友』寫的『小說』，我不做任何評論。」

由於前公司要求他對於感情必須低調，不論是談戀愛、分手或是有了新對象，皆未向外界公開，卻成了謠言生成的主因，「在從未說明清楚，遮遮掩掩的情形之下，造成了現在任何人都可以無憑無據的捏造一段似是而非的『故事』，傷害我也傷害我的家人。」

▲▼畢書盡〈my hero〉 。（圖／索尼提供）

▲畢書盡不願妻子背負被誤解的罵名。（圖／索尼提供）

畢書盡正式澄清：「我的太太，是在我上一段戀情結束之後，我們才在一起的。這是首先我希望大家不要再對她有任何誤解。」他在與妻子交往一段時間後，主動提出想成家的意願，他無奈表示「這些都是一對平凡夫妻的日常，我數度向前公司要求好好的對粉絲說明，都被拒絕，當外界開始誤會的時候，前公司只告訴我，『那些謠言不要理會就會過去，懂得委屈就是贏家』。」

網路上的誤解演變成攻擊，畢書盡全往肚裡吞，「說我負心、說我劈腿、各式各樣的惡意中傷，我都可以當作沒看到，但是，我再也不想讓我的另一半，背負著並沒有的罵名，承受這麼大的誤解和壓力。」對8年對前女友付出的真心，他不後悔，只是沒有好好對外說明，卻成了別人攻擊他的話柄。他強調：「也因此這一次，我需要更堅決的出來保護我愛的人、我的家庭。」接下來面對網路上的謠言，以及躲在鍵盤後面的酸民，他將委託律師處置，「必須負起法律責任。」

畢書盡回應全文：

在和前公司的合約事件被媒體報導之後，這兩天的心情非常複雜，有這麼多惡意的中傷，這時候忽然冒出來。原先寫著純屬虛構的網路文章，也突然指名道姓的攻擊我，不但傷害到我，更傷害到我的家人，甚至那麼小的孩子，讓我覺得不能再忍讓了。

我從來不想成為那種分手後，互相指責對方不是的人。所以對於日前網路上所謂『前女友』寫的『小說』，我不做任何評論。

曾經的我，被要求對感情生活必須低調，不希望我對外公布，以至於不論是談戀愛、分手、有了新的對象、甚至開心的求婚跟老婆訂婚等等，一般人必經的人生歷程，我都沒機會和關心我的人分享。直到結婚才直接公佈。

在從未說明清楚，遮遮掩掩的情形之下，造成了現在任何人都可以無憑無據的捏造一段似是而非的『故事』，傷害我也傷害我的家人。

我的太太，是在我上一段戀情結束之後，我們才在一起的。這是首先我希望大家不要再對她有任何誤解。

交往一段時間後，我提出共組家庭的想法，婚後有了我最愛的冰冰，這些，都是一對平凡夫妻的日常。我數度向前公司要求好好的對粉絲說明，都被拒絕。當外界開始誤會的時候，前公司只告訴我，「那些謠言不要理會就會過去，懂得委屈就是贏家」。

但是沒有，從那時到現在，那些誤解甚至演變成惡意攻擊，從來都沒有過去。

說我負心、說我劈腿、各式各樣的惡意中傷，我都可以當作沒看到，但是，我再也不想讓我的另一半，背負著並沒有的罵名，承受這麼大的誤解和壓力。

對於曾經付出過的真心，我會收回但不會後悔。

唯一後悔的是，讓兩個不適合的人，分分合合八年之久。這中間的所有沒有對外說明的事情，留下了讓人攻擊的話柄。

也因此這一次，我需要更堅決的出來保護我愛的人、我的家庭。

再來我認為需要說明的部分，是關於網路上流傳的寵物問題。

我從未棄養過小狗。

當初我和前女友前後共養了四隻狗狗，其中有領養狗狗，也有工作人員送養的狗狗。

這四隻小狗，在我們分手之後，各自照顧一隻。其中兩隻交給我信賴的當兵學長，因為當時的我，分手之後只有自己一個人，真的無法同時照顧這麼多小狗，我非常清楚記得學長的太太還是跟前任一起來家裡接走小狗的時候，我真心的為他們有了好的主人覺得欣慰，不用每天守著空蕩蕩的家等我回去。這之後因為工作和家庭的忙碌，我和學長也少聯絡，在他聯絡我時，他自己發生一些私人事情，當時我還請他要好好的安排小狗的後續照顧。但因為飛來飛去沒時間多問，而且因為已經交託給別人，我也不再有立場要求對方怎麼做才對，但我從未棄養過寵物。

我也相信他現在的主人給了他滿滿的愛，也真的很感謝。

以上是此時此刻我想跟大家分享的心情，請歌迷們不要為我擔心，我很好，我會用我愛的音樂和表演繼續帶給大家好的作品。

其他那些無中生有捏造出來的謊言，我不會一一回應，我會交由委任律師蒐證處理。那些躲在鍵盤後面，惡意的傷害，必須負起法律責任。

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