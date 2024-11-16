張惠妹凌晨無預警開賣大巨蛋加開票！　「連跨年都有」粉絲嗨翻

記者蔡琛儀／綜合報導

天后張惠妹（阿妹）將於12月21、22、28、29、31日共五天唱進台北大巨蛋，15萬張票湧進35萬人搶購，在6分鐘就搶光，主辦方昨（15日）宣布，經製作團隊評估確認後，將加開B1層和L2層少數座位，請歌迷今天起關注售票頁面，並未詳細公布何時開賣，沒想到今（16日）凌晨拓元突無預警釋票，讓許多晚睡的歌迷順利搶到票。

▲張惠妹深夜無預警放票，讓歌迷驚喜不已。（圖／聲動娛樂提供）

今（16日）凌晨過0時後，就有歌迷驚喜發現拓元開始放票，座位區都在B1及L2層，且每天都有票，就連跨年場都有，突如其來的驚喜，令不少當時沒買到票的粉絲都開心不已。

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阿妹也等不及與大家分享由她主理的「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」官方週邊商品，將於12月18日展開預購，還加碼抽後台參觀通行證，1人中獎2人同行；而先前已曝光與台北漢來大飯店聯名推出的「ASMR Maxxx」主題房，將把整層樓打造成 ASMR 宇宙，入住者可享有獨家設計的備品，這些都由張惠妹主理的品牌一手規劃、主導。

此外，阿妹還將心愛的寵物2隻狗、2隻貓及分身角色「阿密特」做成卡通圖形，巧妙地融入到每一件周邊商品中，讓每位粉絲不僅能在演唱會現場感受她的愛，還能把這份溫暖帶回家。提到以愛寵和分身「阿密特」為靈感，阿妹感性說：「溫暖而長久的陪伴是深深刻在心裡的愛，也是隨身的力量符號！」