野生丁噹現信義區！　遇街頭藝人拉琴…她「即興飆唱」全場嗨了

記者劉宜庭／綜合報導

丁噹出道多年，憑著實力唱功擄獲大票粉絲的心，更有著「全民情歌天后」封號。她21日晚間路經信義區，看見有街頭藝人在拉小提琴，對方演奏歌曲，恰巧是她在音樂劇演唱過的《酒矸倘賣無》，因此忍不住湊近觀看，甚至還親自與對方合作演出，掀起現場一陣騷動與熱議，嗨翻全場。

▲丁噹21日晚間在信義區看見街頭藝人林子安拉琴。（圖／翻攝自Instagram／丁噹）



丁噹21日晚間路過信義區香堤大道廣場，發現街頭藝人林子安正在拉小提琴，忍不住停下腳步，湊近一聽，發現對方正在拉《酒矸倘賣無》：「拉得很厲害耶！」隨後，她主動上前和對方合作，接過麥克風一連飆唱《手掌心》、《一樣的月光》等多首經典歌曲，讓現場觀眾一飽耳福，不少人路過見狀也紛紛拿起手機搶拍精彩一幕。

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▲丁噹拿起麥克風與林子安合作演出。（圖／翻攝自Instagram／violin_tzan）

後來雙方聊起天，林子安吐露真心話：「我不想要躲在後面，我想要走出來，所以我才選擇來街頭，拉給大家聽，讓大家記得我是誰。」丁噹聽完，隨即爽快發出邀約，「那這樣吧，我最近在做音樂劇，我就把裡面其中一個角色交給你演，直接徵選，因為會拉小提琴很厲害耶。」

▲丁噹事後開心曬出大合照。（圖／翻攝自Instagram／丁噹）

隨後，丁噹也透過IG分享合照，開玩笑形容和林子安是「安噹」組合，隨後表示：「抱歉！！！我真的是來亂入的，第一次在街頭砸場。」文末，她也不忘鼓勵對方，「謝謝你的用心，被你的想要靠自己，一步一步站到幕前所感動，你好棒，祝福你。」