蕭敬騰首度獻聲VR動畫！「角色公布」：我做好準備了

▲蕭敬騰為VR動畫《Gloomy Eyes》配音。（圖／HTC提供）

記者林映妤／台北報導

HTC與法國VR製作公司Atlas V共同出品、聯合製作的沉浸式VR動畫《Gloomy Eyes》（暫名:咕魯米的眼睛）首部曲《The Encounter》6月中在素有「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展競賽單元中獲得最高榮譽「VR水晶獎」殊榮，近日再宣布由金曲歌王蕭敬騰配音！

《Gloomy Eyes》國際版由柯林法洛（Colin Farrell）配音，華語版HTC則邀請蕭敬騰擔綱詮釋！蕭敬騰近期將進錄音室說故事，片中扮演一位墓園的守墓人角色，對於初次挑戰VR聲音演出，老蕭躍躍欲試，更賣關子說：「已做好準備了，請大家拭目以待！」

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《Gloomy Eyes》運用遊戲引擎即時運算，搭配HTC VIVE 6自由度、全方位自由移動功能，觀眾可以在動畫中隨意走動，猶如漫遊在動畫的世界中。

動畫描述一名總是和群體格格不入的小男孩Gloomy，因為偷了村長的東西，不得不逃入森林躲避賞金獵人，在過程中與小女孩Nena意外展開一段純純的愛。

▲▼《Gloomy Eyes》獲得安錫國際動畫影展「VR水晶獎」。（圖／HTC提供）



今年邁入第43屆的法國安錫國際動畫影展上週在法國安錫盛大舉行，它與威尼斯影展同於2017年設立VR競賽獎項，這次《Gloomy Eyes》首部曲《The Encounter》從來自30個國家、90部參賽VR動畫片中入圍競賽單元，最後在入圍的9部VR動畫作品中脫穎而出獲得最高榮譽「VR水晶獎」。

HTC VIVE ORIGINALS總經理暨《Gloomy Eyes》聯合製片人劉思銘在得知作品獲得安錫國際動畫影展最高榮譽肯定說：「一個好故事的最終目標就是走向全世界，我們正致力於整合華人與歐美影視資源，為全球觀眾帶來更多元沉浸式的作品體驗。」

《Gloomy Eyes》目前正受邀於上海國際電影節展映，同時下週也將移師青島VR國際影像周，於6月24至27日進行4天展映。