坤達、書偉閃兵...Energy停工3個月終於合體：很想念大家　宣布捐500萬

記者蔡琛儀／台北報導

蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治今（24日）平安夜這天，齊聚參與「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會，這也是Energy自從團員坤達、書偉爆出閃兵風波後，全員首度公開合體露面，今早有不少粉絲排隊卡位，熱情為Energy應援，他們還走到台下與粉絲近距離握手互動，最後更宣布與用心音樂將把1月台北小巨蛋演唱會的部分演出酬勞投入公益，共同捐贈500萬元的愛心善款予5家長期投入弱勢兒少關懷的社福單位。

▲Energy在平安夜這天合體與歌迷見面。（圖／記者周宸亘攝）

Energy率先帶來〈多個朋友〉，牛奶直呼：「我想多聽大家的尖叫聲，大家好久不見了，我們是Energy！」五人分享各自的近況，除了投身公益，書偉說自己在準備明年一月的小巨蛋演唱會，並自我沉澱，此外還迎來一口氣成為雙寶爸的新身份；阿弟則是拍攝新戲劇，預計明年曝光；坤達也和牛奶一起苦練高空特技；Toro說自己沒做什麼，馬上被爆料在吃中藥減肥，他一本正經的說：「先把腹肌這件事暫時忘記，我發現，我44歲了，吃中藥、斷食都沒用啦，人追求自然健康快樂就好了！」

▲▼Energy直言想念所有歌迷。（圖／記者周宸亘攝）

阿弟感性說，今天其實有點緊張，因為一陣子沒和這麼多歌迷見面，「我只想說，真的很想念大家，也想跟兄弟說，我也很想念你們，當然我們私下都有見面，但之前很忙時都是天天見面，人就會覺得每天都看到好像有點...但很久沒見面又有點不自在。」牛奶則說，今晚是今年最後一次跟大家見面：「我才發現生命中無法缺少他們，蠻想念大家一起在舞台上，給想看我們表演的大家表演，能站在台上為大家唱歌是很幸福的事情。」

書偉則呼籲大家一起做公益，「現在社會很多仇恨、霸凌，希望大家多一點愛心、同理心，一起做公益、盡心力，希望能把公益的重要性分享給大家。」Toro幽默說，其實他今年還有台中的簽名會，由於巧撞五月天台中演唱會，Toro說大家可以去完他的簽名會，再去看五月天。

▲Energy與歌迷相約明年一月小巨蛋見。（圖／記者周宸亘攝）

今Energy帶來〈Last Christmas〉、〈彩虹〉、〈分合〉，並未演出他們的招牌歌曲〈星期五晚上〉等舞曲，牛奶解釋：「今天公益演唱會，沒有機會表演（跳舞）給大家看，因為我們要蓄力，為了明年小巨蛋演唱會。」坤達也喊話：「今天很開心全公司一起做公益演唱會，跟好久不見的朋友聚在這裡，希望這個夜晚大家可以平平安安，有個美好的聖誕夜。」

▼Energy坤達、Toro、書偉、阿弟、牛奶。（圖／記者周宸亘攝）