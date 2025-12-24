吳怡霈日本尪「堅持聖誕節吃速食」　她提1食物遭打臉原因曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星吳怡霈2023年宣布嫁給日籍老公Akira，平時會透過社群記錄生活的她，今（24）日在Threads分享，老公對於過節的儀式感，特別是針對「聖誕大餐」的指定菜色，讓她感到哭笑不得。

▲吳怡霈2023年嫁給日籍老公Akira。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）



吳怡霈分享老公的態度，直言身為「日本人非常堅持」，認定在這一天「聖誕節一定要吃KFC」，對於肯德基炸雞有著不可動搖的執念。面對老公如此堅定的意志，吳怡霈起初試圖提出其他速食選項來試探對方的底線，甚至還嘗試討價還價，她打趣地還原當時夫妻倆的對話：「我說吃麥當勞，他說不行。」

▲吳怡霈分享與老公的對話。（圖／翻攝自Threads／wuipei29）



吳怡霈接著轉述老公的觀點，指出在對方的認知邏輯裡，「對於日本人來說，聖誕節=KFC」，似乎是一個不可逆的等號，彷彿沒有在這一天吃到肯德基，這個聖誕節就不算完整。為了讓台灣人能秒懂這份堅持背後的意義，吳怡霈更運用超接地氣的比喻來解釋這份文化情結，「就跟台灣人冬至一定要吃到湯圓，是一樣的道理。」