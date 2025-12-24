ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
樂天女孩首位「三棲」應援　穎樂要健健康康陪粉絲更多球季

記者葉文正／台北報導

樂天女孩寫下里程碑，穎樂近日公布新動向，成為隊內首位橫跨棒球、排球與籃球的「三棲」應援代表，話題迅速引發關注。談及心情，她興奮透露心情：「很開心，也很期待！」她說雖然有粉絲擔心她會不會太累，「只要粉絲都願意進場來看我就會很開心，你們的應援是我最大的動力，希望大家可以多多來球場找我一起把現場氣氛吵到最熱，為球員應援！」

▲影樂棒籃排三棲。（圖／樂天桃猿）

▲穎樂棒籃排三棲。（圖／樂天桃猿）

除了身為樂天女孩的一員，穎樂今年也加入排球啦啦隊桃氣女孩，日前更宣布跨足籃球舞台，化身洋基女孩，正式完成「三棲」應援拼圖。面對不同球類賽事的節奏與氛圍轉換，她坦率分享自己的成長歷程，並非一開始就得心應手，而是一步一腳印累積而來。

▲影樂棒籃排三棲。（圖／樂天桃猿）

▲穎樂。（圖／樂天桃猿）

穎樂透露，自己並非天才型舞者，「我屬於後天努力型，是因為加入啦啦隊才開始學跳舞，本身沒有舞蹈底子，所以在家都很認真練習，並且訓練自己的舞蹈基礎。」正因如此，她更加珍惜每一次站上場邊應援的機會，也用實際行動證明，熱情與努力同樣能走出屬於自己的舞台。

對於粉絲擔心她是否「過勞」？穎樂笑說，很累的時候，喜歡透過直播和粉絲們聊天，「收收大家的小禮物，帶給我滿大的動力！」另外，當練舞完全身痠痛時，她空檔也喜歡去按摩讓肌肉放鬆舒展。對於即將到來的新年，穎樂說，「希望大家可以看到更好的我，也希望健健康康、快快樂樂地陪著粉絲走過更多球季，一起留下很多美好的回憶。」並且呼籲粉絲：「希望大家都能平安、開心，我們在球場繼續相見！」

