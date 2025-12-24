蕭淑慎「狂被問能不能上床」　公開截圖：是不是要尊重我老公？

記者王靖淳／綜合報導

女星蕭淑慎時常透過社群平台分享日常點滴，與粉絲保持互動。然而，今（24）日她就在臉書公開了一則網友的私訊截圖，內容竟是大膽的約砲邀約，讓她傻眼表示：「我也已經是個人妻了是不是要尊重一下我老公才對？」

▲蕭淑慎。（圖／翻攝自Facebook／蕭淑慎KittyHsiao）

透過蕭淑慎公開截圖可見到，有網友在看了她先前分享的獨照後，傳送露骨的訊息向她表示「想跟你上床」，甚至在訊息中跳針式地連問三次「能不能跟你上床」、「是否能跟你上床。」面對網友荒謬的要求，蕭淑慎先是犀利地反問對方：「能不能先給我看一下你長什麼樣子？」緊接著更調侃地質問：「再問問到底想付多少錢跟我上床？」

▲蕭淑慎收到上床邀約。（圖／翻攝自Facebook／蕭淑慎KittyHsiao）

除了以幽默口吻化解尷尬，蕭淑慎也不忘搬出自己已婚身分來捍衛底線，嚴正地告知對方：「不管怎樣，我也已經是個人妻了」，並反問這位沒禮貌的網友「是不是要尊重一下我老公才對？」在回覆完該名網友後，她更在貼文最後公開喊話老公：「老公多少錢願意把我賣了？」甚至還打趣地向對方求救「這要怎麼處理？」