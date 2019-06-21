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郁方13年豪門婚關鍵　婆婆曝她靠「這招」收服家人

記者蕭雅玲／台北報導

郁方出新書《我的人生我來柔》，今（21日）舉辦新書發表會，好友賈永婕、何如芸，以及婆婆都特地現身站台，婆婆更大誇媳婦是個很真、很正面能量女人，「在婚姻這一塊，她非常熱情，結婚13年很少看到她罵小孩，即使老公夜歸她也不會生氣」，更公開誇郁方「用樂觀個性維持家庭幸福！」

▲▼賈永婕、郁方、何如芸。（圖／慈濟）

▲郁方出書好友賈永婕、何如芸站台。（圖／慈濟）

婆婆透露，郁方婚後早晚都會做養身食品給公公吃，「我弄養生品給老公吃，他一看就說這能喝嗎？但她（郁方）每天端出燕麥加優格佐水果的早餐，公公看到媳婦這麼有心，所以從不會拒絕。」

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▲▼賈永婕、郁方婆婆、郁方、何如芸、。（圖／慈濟）

▲郁方出書好友賈永婕、何如芸、婆婆現身新書發表會。（圖／慈濟）

郁方嫁給陳昱羲13年，婚後育有兩子一女，並深受公婆疼愛，她透露，「從小生長在爹不疼娘不愛的環境，現在到了爹疼娘愛的環境，當然要好好愛他們！」對於夫妻相處之道她自認：「當了媽媽、太太以後還有好多事情要處理，有些事情沒有要處理的必要！」

▲▼郁方。（圖／慈濟）

▲郁方新書曝幸福婚姻秘訣。（圖／慈濟）

郁方除了持家有一套，私下的她也學茶道兩年、書法三年等才藝，更直言多才多藝就是要防小三，「老婆負責材米油鹽醬醋茶，大家都說小三為何可以上位，因為小三只要負責琴棋書畫詩酒花，而老娘就是要負責材米油鹽醬醋茶，加琴棋書畫詩酒花！」一語笑翻全場的人。

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