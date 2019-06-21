ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！　白天簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國

記者陳芊秀／綜合報導

日本寫真女星田中美香（田中みか）時常曬辣照，IG吸引47萬粉絲追蹤，掀起人氣，不過最近慘遭批評。她近日曬出一連串性感辣照，還有全裸貼在窗邊的大尺度動作，且窗簾全部拉開，窗外風景被發現，拍攝場景是迪士尼樂園的飯店，引發網友砲轟「在夢幻之國搞什麼東西！」

▲▼田中美香飯店拍裸照，窗簾拉開網發現是迪士尼飯店。（圖／翻攝自IG／田中美香）

▲田中美香時常曬辣照，IG吸引47萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自IG／田中美香）

田中美香在白天拍攝，穿上白色內衣，靠在格子窗邊擺性感POSE，緊接著更出現全裸，3點不露入鏡，更以趴在窗戶的姿勢，引人遐想。由於她拍攝時窗簾全部拉開，被發現遠處有迪士尼樂園入口、以及飯店入口的標誌。

請繼續往下閱讀...

▲▼田中美香飯店拍裸照，窗簾拉開網發現是迪士尼飯店。（圖／翻攝自IG／田中美香）

▲田中美香拍性感艷照，窗簾全拉開，被網友發現是迪士尼飯店。（圖／翻攝自IG／田中美香）

▲▼田中美香飯店拍裸照，窗簾拉開網發現是迪士尼飯店。（圖／翻攝自IG／田中美香）

▲田中美香裸照3點不露，正面趴窗戶，樓下有迪士尼標誌。（圖／翻攝自IG／田中美香）

網友視迪士尼樂園為「夢幻之國」，得知辣模拍裸照後輪番砲轟「腦袋有什麼問題嗎」、「搞髒了迪士尼的世界，不事道歉就可以原諒的」、「不要在迪士尼飯店做這種事」、「以後不准進迪士尼」、「可別讓小孩子看到了才好。」田中美香21日發文道歉：「我拍的照片並非做為商業用途，在未考慮到一般人的價值觀和秩序下，輕率刊登照片令大家感到厭惡，我感到非常抱歉。」隨後相關照片已經全數刪除。

▲▼田中美香飯店拍裸照，窗簾拉開網發現是迪士尼飯店。（圖／翻攝自IG／田中美香）

▲田中美香COS迪士尼動畫人物。（圖／翻攝自IG／田中美香）

由於迪士尼樂園飯店有明文規定，禁止在飯店內進行賭博或違反風紀的行為，也不得有對其他訪客造成困擾的行為。飯店公關21日做出回應，表示知道網路上發生的騷動，也透露模特兒違規可能性很大，沒有直言如何處理，但是強調不允許違反風紀的行為發生，「請不要帶給其他客人困擾，希望每一位入住的旅客都能感到愉快。」

▲▼田中美香發文道歉。（圖／翻攝自推特截圖／田中美香）

▲田中美香發文道歉。（圖／翻攝自推特截圖／田中美香）

1KG短腿汪送養2月「暴風抽高」　中途媽看近照愣3秒淚：好驚喜

推薦閱讀

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

安苡愛NuBra遭剪爛！休息室女模全慌：誰這麼壞　監視器還原心機真相

安苡愛NuBra遭剪爛！休息室女模全慌：誰這麼壞　監視器還原心機真相

鏡頭前喬ＯＯ！　蕾菈錄影「沒穿內衣」一伸手挖…網友全瘋了

鏡頭前喬ＯＯ！　蕾菈錄影「沒穿內衣」一伸手挖…網友全瘋了

阿翔「一天一砲」內幕曝光！　11年前上演偷情片…浩子目睹通報正宮

阿翔「一天一砲」內幕曝光！　11年前上演偷情片…浩子目睹通報正宮

子瑜辣舞衣服太貼身！　「中空白腿」狂露上凸下翹曲線…超福利視角噴鼻血

子瑜辣舞衣服太貼身！　「中空白腿」狂露上凸下翹曲線…超福利視角噴鼻血

韓惠珍模特兒20年拍全裸照！　韓網震撼2天「性感腰窩僅3%女生有」

韓惠珍模特兒20年拍全裸照！　韓網震撼2天「性感腰窩僅3%女生有」

主播新聞報一半不對勁！　冒冷汗咬牙播報…苦撐20分鐘不行了

主播新聞報一半不對勁！　冒冷汗咬牙播報…苦撐20分鐘不行了

俄羅斯「女神級練習生」在韓SOLO出道！　挺鼻V型臉吸10萬粉朝聖

俄羅斯「女神級練習生」在韓SOLO出道！　挺鼻V型臉吸10萬粉朝聖

《甄嬛》唐藝昕嫁人了！「長跑9年」在愛爾蘭完婚…超正伴娘團曝光

《甄嬛》唐藝昕嫁人了！「長跑9年」在愛爾蘭完婚…超正伴娘團曝光

鄭爽路邊被拍0修圖「真實身材現形」　網一看嚇壞：我的媽呀！

鄭爽路邊被拍0修圖「真實身材現形」　網一看嚇壞：我的媽呀！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小甜甜PO閨蜜合照：珍惜抓我偷吃的人　網嗆「急著撇清謝忻」…她傻眼回擊！

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

安苡愛NuBra遭剪爛！休息室女模全慌：誰這麼壞　監視器還原心機真相

鏡頭前喬ＯＯ！　蕾菈錄影「沒穿內衣」一伸手挖…網友全瘋了

阿翔「一天一砲」內幕曝光！　11年前上演偷情片…浩子目睹通報正宮

子瑜辣舞衣服太貼身！　「中空白腿」狂露上凸下翹曲線…超福利視角噴鼻血

韓惠珍模特兒20年拍全裸照！　韓網震撼2天「性感腰窩僅3%女生有」

主播新聞報一半不對勁！　冒冷汗咬牙播報…苦撐20分鐘不行了

俄羅斯「女神級練習生」在韓SOLO出道！　挺鼻V型臉吸10萬粉朝聖

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

田中美香

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 14歲梧桐妹生日趴Part2！　「4大咖男神」圍繞…狂歡畫面曝光
  2. 湯姆克魯斯爆「答應小賈斯汀約架」　終極格鬥賽總裁：他很有意願！
  3. 于大夢爆設局隔2天　羅志祥、周揚青「神同步」發文！
  4. 5月輕生獲救陷低潮…具荷拉日本簽約重生！　淚求復出「想再努力」
  5. 孫翠鳳女兒結婚了！　新朗「4字承諾」娶走明華園第3代接班人
  6. 麻吉弟弟《新說唱2》被鄧紫棋淘汰！　遭嫌「20年沒進步」揭參賽內幕
  7. 相隔三年再開唱　韋禮安變身DJ！EDM版《女孩》嗨爆
  8. 田馥甄初登夏戀嘉年華　60組歌手接力嗨唱
  9. 野生丁噹現信義區！　遇街頭藝人拉琴…她「即興飆唱」全場嗨了
  10. 陳喬恩收到「超美油畫」沒署名　PO出一問…原來是「陳妍希親手畫的！」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366