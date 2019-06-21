辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！　白天簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國

記者陳芊秀／綜合報導

日本寫真女星田中美香（田中みか）時常曬辣照，IG吸引47萬粉絲追蹤，掀起人氣，不過最近慘遭批評。她近日曬出一連串性感辣照，還有全裸貼在窗邊的大尺度動作，且窗簾全部拉開，窗外風景被發現，拍攝場景是迪士尼樂園的飯店，引發網友砲轟「在夢幻之國搞什麼東西！」

▲田中美香時常曬辣照，IG吸引47萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自IG／田中美香）

田中美香在白天拍攝，穿上白色內衣，靠在格子窗邊擺性感POSE，緊接著更出現全裸，3點不露入鏡，更以趴在窗戶的姿勢，引人遐想。由於她拍攝時窗簾全部拉開，被發現遠處有迪士尼樂園入口、以及飯店入口的標誌。

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▲田中美香拍性感艷照，窗簾全拉開，被網友發現是迪士尼飯店。（圖／翻攝自IG／田中美香）

▲田中美香裸照3點不露，正面趴窗戶，樓下有迪士尼標誌。（圖／翻攝自IG／田中美香）

網友視迪士尼樂園為「夢幻之國」，得知辣模拍裸照後輪番砲轟「腦袋有什麼問題嗎」、「搞髒了迪士尼的世界，不事道歉就可以原諒的」、「不要在迪士尼飯店做這種事」、「以後不准進迪士尼」、「可別讓小孩子看到了才好。」田中美香21日發文道歉：「我拍的照片並非做為商業用途，在未考慮到一般人的價值觀和秩序下，輕率刊登照片令大家感到厭惡，我感到非常抱歉。」隨後相關照片已經全數刪除。

▲田中美香COS迪士尼動畫人物。（圖／翻攝自IG／田中美香）

由於迪士尼樂園飯店有明文規定，禁止在飯店內進行賭博或違反風紀的行為，也不得有對其他訪客造成困擾的行為。飯店公關21日做出回應，表示知道網路上發生的騷動，也透露模特兒違規可能性很大，沒有直言如何處理，但是強調不允許違反風紀的行為發生，「請不要帶給其他客人困擾，希望每一位入住的旅客都能感到愉快。」

▲田中美香發文道歉。（圖／翻攝自推特截圖／田中美香）