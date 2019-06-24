贈票／「國民歐巴」李昇基來見台灣AIREN了！

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▲李昇基即將在7月20日於台北國際會議中心舉辦粉絲見面會。（圖／主辦單位提供）

迷妹們看過來！「國民歐巴」李昇基將於7月20日在台北國際會議中心（TICC）舉辦粉絲見面會。今年迎來出道第15週年的李昇基，剛結束《VAGABOND浪客行》長達一年的戲劇拍攝，隨即公開亞洲巡迴見面會的行程，6月29日從日本開跑，緊接著7月20日就要到台北見粉絲囉！迷妹們的心聲，ETtoday都聽見了！現在只要下載星光雲App，就送你進場看歐巴！

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戲劇、綜藝、音樂各領域都有優異表現的李昇基，即使行程滿檔，仍用盡心思地準備見面會內容，就是為了讓台灣粉絲感受他的誠意，也希望能和台灣粉絲一同擁有一個最棒的仲夏之夜，歡慶歐巴出道十五週年！李昇基表示之前來台灣的經驗讓他留下深刻印象，因此在去年台灣見面會結束之後，一直希望能再有機會來台與粉絲見面。現在終於要在今年7月20日實現了！這也讓他十分興奮及期待。此次見面會除了與粉絲分享《VAGABOND》的拍攝趣談之外，也準備與粉絲們歡慶出道15週年紀念，快下載星光雲App，一起進場和歐巴同樂！

2019 LEE SEUNG GI ASIA FANMEETING VAGABOND VOYAGE in TAIPEI

演出日期：2019/07/20（六）18:30開演

演出地點：TICC 台北國際會議中心

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽李昇基粉絲見面會門票」，填留資料，馬上行動！



◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！



【贈票活動資訊】

◎活動時間： 6月24日至6月27日2359止。

◎得獎獎項： 李昇基粉絲見面會門票。〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

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