76歲張帝「只要還有一口氣」不言退休：活著其實蠻複雜

記者許逸群／新北報導

新北市政府與台灣優質生命協會今（21日）舉辦「愛傳承關懷演唱會」記者會，藝人向娃、洪敬堯、楊蒨時、張帝、劉福助、李明依與紀寶如等人都出席協助宣傳。向來幽默的張帝這回先不搞笑，感性地說：「我這輩子就只有一件事情，只要我在的地方就有歡樂帶給大家，只要我還活著，只要我還有一口氣。」

▲「愛傳承關懷演唱會」記者會。（圖／記者許逸群攝）

76歲的張帝頂著一頭白髮，但身體看來仍相當硬朗，這回再次參與「愛傳承」的公益活動，他感性地說：「人活著看起來很簡單，其實也蠻複雜的。我兒子曾說『爸爸你要什麼』，我說，我什麼都不想要，我只要一點感覺而已，我不知道我這句話說得對不對。」

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▲張帝不言退休，希望持續帶歡樂給大家。（圖／記者許逸群攝）

張帝表示，社會上有許多設施與規劃，看似已能夠幫助很多人，事實上其實還缺了「身心靈」的部分。他說道，「身體總會老的，總會需要你幫助我；心覺得好孤獨、好無助，年紀大之後發覺我不重要了，沒人理我了，這種感覺好空 我到底活著幹什麼。所以要的是一種啟示、是一種對自己的認知。」

「有記者問我，妳要不要退休了？」張帝說，自己不是Super Star，不同於一般大明星、時間到了就退休，「我什麼都不是，我只是一個好平凡的人，用著一點小腦筋，一點小聰明歡樂大家，我會盡每一份力量。」期許能在7月6日演唱會上盡一份心力。

▲資深音樂人文夏與老婆文香。（圖／記者許逸群攝）

5月將滿93歲的資深音樂人文夏今也坐著輪椅來到現場，開口就先幽了自己一默，笑稱國寶才可以坐輪椅。他的太太文香曾是他的學生，文夏打趣地說：「我很乖喔，沒有跟學生（交往），只有她一個！」向娃也開玩笑地問文香：「在家都叫對方老師還是老公？」文香則笑說：「我都叫『達拎』！」