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Sandy「爸是吳宗憲」同學嗆：妳家很複雜！　遭集體霸凌9年...老師也施暴　

記者林彥君／台北報導

吳姍儒（Sandy）近日將擔任柯夢波丹比基尼派對中擔任活動大使，她談到因為爸爸是吳宗憲的關係，從國小開始一直到國中，經歷了長達9年的集體霸凌，甚至連老師也是施暴者。Sandy說，即使在求學的過程中再低調，卻依然藏不住她有個天王老爸的事實。

▲▼Sandy。（圖／柯夢波丹提供）

▲Sandy分享求學時的經驗。（圖／柯夢波丹提供）

而家長之間的互相耳語，換來的卻是同學們對Sandy的排擠，Sandy曾聽同學說過：「我媽說妳們家很複雜，叫我不要跟妳玩。」也好幾次被高年級學長姐包圍嗆聲：「你根本也不怎麼樣嘛」、「你以為你是誰」、「有錢了不起嗎」甚至連當時路過的一位老師，居然也冷眼旁觀，只丟了下了一句「嘖，活該！」就走掉，讓當時年紀還小的她內心深受打擊。

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因為遭受霸凌，讓Sandy的身體兩度出現狀況，就在大病後她才真的理解，「如果不好好對待自己，身體是完全不會留情反撲的。在我發現自己的身體不應該這樣子被對待的那一刻，我才終於理解，原來這一切的問題不是任何世界或環境給自己的壓力，而是你自己給自己的壓力。」

▲▼Sandy。（圖／柯夢波丹提供）

▲Sandy將要出書。（圖／柯夢波丹提供）

從那一刻起，Sandy決定開始學會好好愛自己。Sandy說：「我計畫在年底出書，把自己在那個狀態下學習到的事情紀錄下來。現在29歲的我，明年就要30了，在最後這還可以裝可愛的一年，我希望把心底的話說出來，如果能因此幫助到一些人，那就更好了！即使等我 35 歲的時候再回頭看可能會覺得：妳在講什麼東西啊！但那就是現在的我，希望紀念下來的我。」

▲▼Sandy。（圖／柯夢波丹提供）

▲Sandy拍攝雜誌。（圖／柯夢波丹提供）

Sandy從美國大學畢業後回到台灣，堅持不拿家裡一毛錢、不當靠爸族，憑著自己的努力賺錢，一邊兼職英語家教老師，同時也在國中教書，一直到24歲誤打誤撞進了網路節目打工，報導娛樂新聞才正式進入演藝圈。

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