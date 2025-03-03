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獨／孫協志、夏宇童內湖登記「被民眾認出」親友見證…求子計畫曝

記者黃庠棻／台北報導

女星夏宇童與大10歲的孫協志交往近5年，小倆口雖不避諱同台，但仍以「好朋友」稱呼對方，鮮少放閃，沒有特別承認交往關係，沒想到這段緋聞傳了多年，小倆口突然在3日高調宣布登記結婚。對此，《ETtoday星光雲》致電夏宇童經紀人，對方也分享了這個喜訊的過程。

▲孫協志、夏宇童登記結婚。（圖／翻攝自Facebook）

▲孫協志、夏宇童登記結婚。（圖／翻攝自Facebook）

夏宇童在3日發文，宣布與孫協志登記結婚，寫下「從今天開始，童協不再只是好朋友！過去，我們之間有愛情的浪漫、友情的自在，而現在，更添了一份家人的羈絆與責任。2025年的某一天，清晨醒來，隨手翻開行事曆，目光停在三月三日這個日子簡單又可愛，彷彿雙手比出兩個OK，象徵著無論遇到任何困難，無論是晴天還是雨天，一切都會OK！所以我們決定選在這天登記。」

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▲孫協志夏宇童結婚了。（圖／翻攝自孫協志臉書）

▲孫協志、夏宇童登記結婚。（圖／翻攝自Facebook）

對此，《ETtoday星光雲》致電夏宇童經紀人，被問到孫協志是否有給夏宇童一場特殊的求婚儀式，對方表示「就像童童文章寫的一樣，可能就突然想到要邁向下一個階段，有共識之後就去登記結婚」，笑說「兩人真的很free」。

不僅如此，夏宇童經紀人透露新人是一早到內湖戶政事務所登記，關係比較好的親友一同見證小倆口登記，不過見證的人並沒有藝人好友，說道「都是家裡人」，就連經紀人本身都是「熱騰騰」見證完喜事，更偷偷透露今天應該是好日，事務所裡的新人特別多，夏宇童跟孫協志還被其他新人認出。

▲孫協志、夏宇童登記結婚。（圖／翻攝自Facebook）

▲孫協志、夏宇童登記結婚。（圖／翻攝自Facebook）

此外，夏宇童跟孫協志目前沒有求子計畫，兩人現在都以工作為主，至於是否會辦婚宴，女方經紀人也透露因為小倆口都比較隨性「不確定會不會辦」，所以目前不曉得，夫妻倆只是認為「可以邁向下一個階段」，經紀人也透露目前兩人已經住在一起了。而孫協志的經紀人同樣被問到是否已有「愛的結晶」，簡單表示「沒有啦」，直言他們現階段也沒有要舉辦婚禮的打算，先簡單登記就好。

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孫協志, 夏宇童

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