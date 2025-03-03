史上第二年輕！《艾諾拉》麥琪麥迪遜打敗黛咪摩爾　拿下奧斯卡影后

記者蕭采薇／綜合報導

一年一度電影界最大盛會！奧斯卡金像獎台灣時間3日在洛杉磯好萊塢杜比劇院舉行。事前呼聲極高，並在獎季一路獲獎的《懼裂》黛咪摩爾（Demi Moore），卻在最後一刻輸給年僅25歲的《艾諾拉》麥琪麥迪遜（Mikey Madison），她也成為奧斯卡史上第二年輕的影后。

▲麥琪麥迪遜以《艾諾拉》拿下奧斯卡影后。（圖／路透）

出道45年的黛咪摩爾在《懼裂》交出生涯巔峰之作，並以該片在獎季一路廝殺，拿下金球獎、美國演員工會獎、評論家選擇電影獎以及美國演員工會獎等各大獎項的影后，沒想到卻在最後一刻殺出大黑馬，由麥琪麥迪遜拿下。

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▲出道45年的黛咪摩爾在《懼裂》交出生涯巔峰之作，原本被外界看好奪獎。（圖／路透）

不過麥琪麥迪遜也不能說是爆冷門，因為除了黛咪摩爾外，事前就不少人看好她的演出，她也以《艾諾拉》在獎季獲得英國電影學院獎（英國奧斯卡）和獨立精神獎。麥琪麥迪遜在《艾諾拉》飾演一位性工作者，卻愛上了一名來自俄羅斯的恩客富少，她更為此練習了五個月的鋼管舞。

▲麥琪麥迪遜成為史上第二年輕的奧斯卡影后。（圖／路透）

麥琪麥迪遜獲獎當下連自己都不敢置信，她在台上表示：「這感覺太不真實了！」麥琪麥迪遜接著說：「「我在洛杉磯長大，但好萊塢對我來說總感覺很遙遠，能夠站在這裡，感覺真是太不可思議了。」

▲麥琪麥迪遜在《艾諾拉》飾演性工作者，卻愛上恩客富少。（圖／UIP提供）

她在台上感謝家人的支持，「謝謝我的媽媽、爸爸、姐姐、弟弟，還有雙胞胎弟弟邁爾斯，他是我最好的朋友—你別無選擇！」同時麥琪麥迪遜也呼籲，社會大眾應該承認並尊重性工作者群體，「我會繼續支持你們，並成為你們永遠的盟友。」

▲麥琪麥迪遜成為史上第二年輕的奧斯卡影后。（圖／路透）

第97屆奧斯卡 完整得獎名單



最佳影片

《艾諾拉》 （Anora）

最佳男主角獎

《粗獷派建築師》安德林布洛迪

最佳女主角獎

《艾諾拉》麥琪麥迪遜

最佳男配角獎

《跳痛之旅》基倫考克金

最佳女配角獎

《璀璨女人夢》柔伊莎達娜

最佳導演

《艾諾拉》西恩貝克

最佳攝影

《粗獷派建築師》

最佳國際影片

巴西《我依然在此》（I’m Still Here）

最佳改編劇本

《秘密會議》

最佳原創劇本

《艾諾拉》

最佳短片

《I’m Not a Robot》

最佳動畫短片

《柏樹陰影下》

最佳動畫長片

《喵的奇幻漂流》

最佳紀錄短片

《紐約愛樂：唯一的她》（The Only Girl in the Orchestra）

最佳紀錄片

《你的國，我的家》（No Other Land）

最佳原創歌曲

《El Mal》（電影：《璀璨女人夢》）

最佳原創音樂

《粗獷派建築師》

最佳妝造

《懼裂》

最佳服裝設計

《魔法壞女巫》

最佳剪輯

《艾諾拉》

最佳音效

《沙丘：第二部》

最佳美術設計

《魔法壞女巫》

最佳視覺特效

《沙丘：第二部》