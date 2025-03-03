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張若凡遭渣男漁場管理狠回「妳很煩」　獻出道最大尺度床戲全拍了

記者吳睿慈／台北報導

催淚歌姬張若凡轉戰戲劇圈！她和電影《（真）新的一天》男主角王碩瀚主演短劇集《星期三女友》，突破出道以來最大演出尺度，吻戲、床戲一次拍齊，她直呼：「拍親密戲真的很尷尬，我就一直催眠自己『我是凡凡（女主角名字）』。」現實生活中，她也曾遭渣男劈腿遇過情傷，現在學會先愛自己，「才能真的遇見把你當寶貝的人。」

▲▼張若凡遭渣男劈腿「接到陌生女來電」　獻出道最大尺度床戲全拍了。（圖／索尼音樂提供）

▲張若凡獻出道最大尺度，吻戲、床戲全拍了。（圖／索尼音樂提供）

張若凡確定演出短劇集《星期三女友》，即使戲劇科班出身的她仍做足事前準備，特別再去上表演課，在老師的指導下，她習慣人前隱藏真實情緒、強顏歡笑的一面被識破，在課程中釋放情緒痛哭，也讓她突破自己的心防，在鏡頭前更可以釋放自己。不過因為過往在學校是以演舞台劇為主，她一度擔心拍劇集時，配合鏡頭情緒被打斷又必須要馬上接上，導演殷振豪成為她的定心丸，她說：「導演很會帶領我，往往都能讓我知道我可以從哪裡馬上把情緒抓回來。」

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▲▼張若凡遭渣男劈腿「接到陌生女來電」　獻出道最大尺度床戲全拍了。（圖／索尼音樂提供）

▲張若凡曾遇渣男漁場管理，對方還罵她「很煩」。（圖／索尼音樂提供）

劇情安排張若凡和男主角有吻戲和床戲，是她出道以來最大尺度演出，她坦承很尷尬，「尤其我右手的骨頭用力時會『ㄆ一ㄚ』一聲，當我要躺在男主角身上時，右手一用力就『ㄆ一ㄚ』了一大聲，超尷尬的！」不過她覺得演出吻戲難度更高，因為劇情是安排她主動獻吻，於是她一直催眠自己『我是凡凡』進入角色狀態，「因為凡凡是對愛情很勇敢的人，跟我不一樣，所以我就以凡凡的思維想著『「我告訴你，我要你當我男朋友，我要成為你女朋友」，才能鼓起勇氣親下去！』成功達到導演要求的效果，讓她放下心中大石。

▲▼張若凡遭渣男劈腿「接到陌生女來電」　獻出道最大尺度床戲全拍了。（圖／索尼音樂提供）

▲張若凡挑戰戲劇演出。（圖／索尼音樂提供）

張若凡透露，自己也曾和女主角凡凡一樣遇過愛情渣男，「是當時在曖昧的男生，有一天我打電話給他，是一個女生接起來，我心想『哇！這種事情真的會發生在我身上…』，後來曖昧男接過電話，很冷漠地說：『怎樣啦，你真的很煩…』就掛掉了，那時候開始，我對談感情會有不安定感…那時傷很重，哭了好幾天。」於是在詮釋凡凡發現真相時的失落格外入戲。她也表示，隨著自己愈來愈成熟，現在學會要以自己為出發點，不能強求改變別人，要先覺得自己是有價值的，才能真的遇見把你當寶貝的人。張若凡主演短劇集《星期三女友》於LINE TV、LINE TODAY音樂分類、LINE VOOM每周三上映3集新集數。

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