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張才人原諒劈腿！　「世紀和好」前男友南太鉉：為了嶄新開始

記者吳睿慈／綜合報導

南韓音樂才女張才人4月認愛南太鉉，兩人曾在記者會上大方放閃，成為音樂界的才子佳女，沒想到，兩人才交往1個月多，女方在IG爆氣曝光南太鉉劈腿一事，事件發生1個禮拜左右，她20日打破沉默發聲：「我接受南太鉉真心的道歉，在談話過後，事情圓滿解決了。」兩人世紀和好，雖做不成男女朋友，但沒有再針鋒相對。

▲▼ 張才人原諒劈腿！　「世紀和好」前男友南太鉉：為了嶄新開始（圖／翻攝自IG）

▲張才人原諒南太鉉劈腿。（圖／翻攝自IG）

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張才人過去收到爆料，得知男友南太鉉同時與她交往，還跟其他女生約會，事件爆發後，南太鉉親自貼出手寫信道歉，事隔13天，她在IG透露兩人透過談話已經圓滿解決事件，「現在，我會集中在自己的身上，我也覺得為彼此各自的道路應援是好的想法，也希望帶來更多好的面貌。」她感謝每位給予溫暖話語支持的人，會努力變成更好的人並帶來更好的音樂。」發文尾聲，她也表示，上傳這些文字是為了迎向嶄新的開始，這篇貼文將在幾日後刪除。

▲▼ 張才人原諒劈腿！　「世紀和好」前男友南太鉉：為了嶄新開始（圖／翻攝自IG）

▲張才人、南太鉉退回朋友關係，不再針鋒相對。（圖／翻攝自IG）

兩人「世紀和好」決定各自生活，張才人也再度發文替南太鉉說話，「比起100件好事，你只會記住那一件壞事，但是就算如此，還是不能忘記，我們還是有一百件好的事。」暗示男方雖做錯事，但無法抹滅兩人在一起的美好時光，原諒男方的劈腿行為。

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