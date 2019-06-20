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貨車切換車道撞上！　韓女星嚴重車禍「車頭全毀」幸運撿一命

記者吳睿慈／綜合報導

南韓32歲演歌歌手宋佳人是歌唱節目《Miss Trot》優勝者，優越的嗓音闖出知名度，怎料，她20日發生一起嚴重車禍，高速公速上飛來橫禍，遭旁邊的貨車撞上，車身毀損7、80％，照片怵目驚心，她立刻被送往附近醫院治療，不過，她很幸運，並未有明顯外傷、撿回一命，經紀公司稍早也報平安表示正在做精密檢查，將調整她未來的行程。

▲▼ 貨車切換車道撞上！　韓女星嚴重車禍「車頭全毀」幸運撿一命（圖／翻攝自宋佳人IG、MBC）

▲宋佳人遇上嚴重車禍，幸運撿一命。（圖／翻攝自宋佳人IG、韓網）

宋佳人20日結束在光州的拍攝搭經紀人開的車準備返首爾，怎料，他們行駛在高速公路上時，一輛貨車沒看到他們在旁邊，竟直接切換車道，雙方撞上發生嚴重車禍，她乘坐的廂型車前方幾乎全毀，車上的經紀人、造型師以及她立刻被送往附近醫院治療，所幸她沒有明顯外傷，只有腰部及脖子有痛症，經紀人、造型師也沒有受到太大傷害，對此，經紀公司也正在安排精密檢查，一行人幸運撿回一命。

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▲▼ 貨車切換車道撞上！　韓女星嚴重車禍「車頭全毀」幸運撿一命（圖／翻攝自宋佳人IG、MBC）

▲宋佳人好不容易在樂壇闖出名聲，怎料遇到嚴重車禍。（圖／翻攝自MBC）

宋佳人2012年以本名宋恩心（音譯）出道，但一直沒能大紅大紫，直到2017年她改成以藝名「宋佳人」再戰樂壇，直到最近拿下《Miss Trot》優勝冠軍才因此闖出名聲，怎料，20日遇上嚴重車禍，行程被迫暫停，所幸沒有生命危險，粉絲也紛紛為她加油打氣希望早日恢復健康。

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