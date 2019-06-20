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館長終於見到馬東石！　對決連輸3局…尷尬笑：機器壞了嗎？

記者吳睿慈／台北報導

南韓「地表最強大叔」馬東石體格魁偉，卻有反差萌的性格，受到影迷喜愛，他近日來到台灣宣傳主演電影《極惡對決》，趁著返韓以前，抽空與「館長」陳之漢見面，兩位難得碰面，卻靦腆玩著鱷魚拔牙的玩具桌遊，而運氣不好的館長一直輸，館長最後無奈認輸，超萌的畫面逗笑大批網友。

▲館長對決「地表最強大叔」馬東石　連輸3局表情囧：機器壞了？（圖／威視提供）

▲館長與「地表最強大叔」馬東石見面了。（圖／威視提供）

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馬東石20日下午與館長相約直播，兩人同在運動、健身領域有專業，也有著共同的煩惱「衣服很難買」，馬東石承認：「以前練得比較壯的時候衣服都是訂製的，現在瘦下來了，就可以去買大尺碼穿。」電影裡，他飾演黑道老大，很多鏡頭必須穿著西裝打鬥，服裝上因此有小巧思，西裝都是有彈性的。

▲館長對決「地表最強大叔」馬東石　連輸3局表情囧：機器壞了？（圖／威視提供）

▲▼館長對決「地表最強大叔」馬東石，連輸三局。（圖／威視提供）

▲館長對決「地表最強大叔」馬東石　連輸3局表情囧：機器壞了？（圖／威視提供）

電影裡有一幕血腥的拔牙畫面，館長與馬東石應景展開玩具版的「鱷魚拔牙桌遊」，但遊戲比的是運氣，館長率先壓第一次立刻就被鱷魚咬，他尷尬喊著：「機器是不是壞了？」孰料，當他第二次再戰時，又被抓到，只好露出一臉囧的表情逗笑所有人，輪到第三場時，館長再度敗北，他開玩笑喊著：「走了走了。」

▲館長對決「地表最強大叔」馬東石　連輸3局表情囧：機器壞了？（圖／威視提供）

▲館長、馬東石相談甚歡。（圖／威視提供）

馬東石難得見到館長本尊，他透露曾看過館長的Youtube，「謝謝邀請我來，平時只在Youtube看到他，現在看到本人很開心，下次請再邀請我來這裡。」兩人相談甚歡，館長最後犀利問答為何南韓電影拍完都能引起民眾共鳴，激起人民抗議對抗政府？他也親自解答，韓國本身民族性強，對歷史、時事有關心，因此產生很大的共鳴，電影界的相關製作者也希望把事實傳遞給大家，努力把事實呈現在電影裡。《極惡對決》現已在台灣上映。

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館長, 馬東石, 極惡對決

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