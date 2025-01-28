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2025一堆超夯韓劇續集！　《機智醫生》《殭屍校園》《MOVING》全回歸

記者劉宛欣／綜合報導

每年韓劇推陳出新，不少作品留下讓觀眾回味無窮的伏筆，被譽為懸疑劇天花板的《信號》至今仍是許多人心目中難以取代的神作，因此敲碗推出續集的聲浪過了9年也未停止，先前終於傳出確定製作的《信號2》的消息，接下來2025年也預計會有數部精采作品的續集，以下片單提供廣大劇迷作為參考！

《殭屍校園2》朴持厚、尹燦榮、趙怡賢

人氣網漫的《殭屍校園》將推出續作《殭屍校園2》，首季因緊湊的劇情和驚心動魄的喪屍題材廣受喜愛，第二季確定由由尹燦榮、朴持厚、趙怡賢和朴所羅門等原班人馬回歸主演，再度挑戰觀眾的心跳極限。

▲2025一堆夯劇續集！《機智醫生》外傳、《殭屍校園》《MOVING》全回歸。（圖／Disney+提供、劇照、海報）

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▲《殭屍校園2》即將推出。（圖／翻攝自《殭屍校園2》劇照）

故事背景延續在第一季中喪屍病毒肆虐的孝山市高中，學生們被困於校園內無法脫逃，而外界試圖救援的過程中，所有人都陷入無法預測的極端生存危機。導演透露，與第一季著重於人類如何求生不同，第二季將更側重於「殭屍們的生存記」，帶來與原作漫畫不同的原創情節，挑戰新層次的情感與緊張感。

《弱美男英雄Class 2》朴志訓、李濬榮、厲雲

《弱美男英雄Class2》早在2023年底卻確定製作，全新的主演陣容掀起討論。該劇改編自同名人氣網路漫畫，講述外表柔弱但頭腦靈活的模範生如何運用智慧對抗暴力的故事。第一部由朴志訓、崔顯旭、洪慶主演，不僅在播出期間好評如潮。

▲2025一堆夯劇續集！《機智醫生》外傳、《殭屍校園》《MOVING》全回歸。（圖／Disney+提供、劇照、海報）

▲《弱美男英雄Class 2》主演大換血。（圖／翻攝自劇照）

第一季的結尾，延時恩（朴志訓飾）轉校後再度遭校霸盯上的情節，為第二季埋下伏筆，官方2023年底宣布製作同時也釋出新卡司照，包括朴志訓、李濬榮、厲雲、崔民英、劉秀彬、裴奈拏和李敏載等人，雖然第二季演員陣容較第一季大幅調整，但製作班底仍由原團隊操刀。

《信號2》金憓秀、李帝勳、趙震雄

《信號》推出第二季的消息等了9年，本以為會一直沒進展，所幸編劇金銀姬在一場公開演講中透露：「《信號2》的劇本已經接近完成，製作即將展開。」讓等待多年的劇迷終於盼來好消息。根據官方最新消息，《信號2》的劇本進展已接近尾聲，製作計劃即將啟動，並率先確認李帝勳回歸。

▲2025一堆夯劇續集！《機智醫生》外傳、《殭屍校園》《MOVING》全回歸。（圖／Disney+提供、劇照、海報）

▲《信號2》已經讓觀眾等了9年。（圖／翻攝自劇照）

除了李帝勳曾多次表達出演第二季的意願，並主動喊話編劇之外，就連原先沒有明確表達意願的趙震雄、金憓秀也都先後鬆口表示願意回歸，這也讓讓觀眾更加期待三位實力派演員攜手再創經典。

《MOVING異能2》柳承龍、韓孝周、趙寅成

2023年熱播的超能力奇幻劇《MOVING 異能》在上線後大獲好評，在全球都引起了追劇風潮，成為Disney+重要IP，許多粉絲紛紛敲碗要求續集。

▲《MOVING異能》再次刷新平台紀錄。（圖／Disney+提供）

▲《MOVING異能2》傳出確定製作第二季。（圖／Disney+提供）

《MOVING 異能》改編自姜草的同名網漫，故事圍繞擁有超能力的孩子和隱藏痛苦過去的父母，雙方攜手面對跨世代危機。第一季由柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉等實力派演員主演，無論是令人熱血沸騰的打鬥場面，還是細膩動人的親情描寫，都深深打動觀眾，成為漫改劇的成功代表。

先前根據韓媒報導，Disney+已與原作者姜草達成初步協議，正在積極推進第二季的製作討論。此次製作預算將超過500億韓元（約11.2億台幣），刷新Disney+在韓國原創作品上的投資記錄，展現出對此劇的高度重視。

《總有一天會機智的實習醫生生活》

《機智醫生生活》自2020年後連播兩季，受到廣大觀眾好評，是不少劇迷心目中的經典，衍生劇《總有一天會機智的住院醫生生活》於2023年底開拍，以婦產科為主題，深入探討醫院中的現實故事與友情互動，由《MOVING異能》高允貞主演。然而，該劇卻因碰上了南韓社會議題，播出計畫一度陷入停滯。

▲2025一堆夯劇續集！《機智醫生》外傳、《殭屍校園》《MOVING》全回歸。（圖／Disney+提供、劇照、海報）

▲《總有一天會機智的實習醫生生活》。（圖／翻攝自劇照）

2024年初，南韓醫療界因大規模罷工引發全國性醫療系統癱瘓，社會不滿情緒高漲，許多病患更因無法即時治療而病情惡化甚至喪生，導致醫療界的公眾形象受到嚴重影響。在這樣的背景下，該劇因涉及醫師相關題材成為輿論箭靶，部分觀眾批評「不應再美化醫師形象」，使劇集遭遇無限期延播，讓劇迷大感失望。

然而，2024年底傳出令人振奮的消息。韓媒報導指出，tvN內部人士透露，《總有一天會機智的住院醫生生活》或將於2025年7月排入播出計畫。消息一出便引發熱議，儘管電視台官方回應仍相當保守，僅表示「還沒有定案」，但這已為期待已久的影迷帶來一絲希望。

作為《機智醫生生活》的衍生劇，《總有一天會機智的住院醫生生活》將背景從律帝醫院移至律帝鍾路醫院，故事重心聚焦在婦產科，講述住院醫生在日常醫院生活中的挑戰與成長。該劇以真實醫療事件為靈感，並結合友情與情感故事，令劇迷期待不已。若能如期播出，勢必成為引發新一波追劇熱潮的作品。

2025一堆夯劇續集！《機智醫生》外傳、《殭屍校園》《MOVING》全回歸

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總有一天會機智的住院醫生生活, 殭屍校園, MOVING異能, 弱美男英雄Class, 信號2

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