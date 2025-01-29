大年初一7大禁忌別踩雷！　「平常隨手2小事」全上榜：是大忌

記者王靖淳／綜合報導

明（28）日除夕夜過後，正式迎來蛇年，大年初一更是傳統文化中備受重視的一天，不少習俗禁忌被視為迎接新年的關鍵。例如平常隨手就會做的掃地、洗澡洗頭等行為都被列為禁忌，一旦不慎觸犯，恐怕全年運勢都會受影響。以下整理出7大禁忌，幫助民眾在新年第一天順利迎接好運。

▲大年初一禁忌。（圖／王靖淳製表）

1.早餐忌開葷與吃稀食物

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粥在過去被視為窮苦生活中的主食，因此在新年的第一天吃粥，可能會帶來整年的貧窮。除了避免稀飯，初一早上同樣不要吃葷食。傳統習俗認為，殺生行為會招致不必要的災禍，甚至與血光之災相連，因此不少家庭在這天選擇清淡素食來象徵新年的平安吉祥。

2.忌早上洗澡、洗頭

早上的洗澡和洗頭是初一的禁忌之一。民俗觀念中，這可能象徵將新年剛帶來的好運和財運一同沖走，為了確保一年順利且吉祥，建議不妨在除夕夜提前完成清潔工作，讓自己以清新舒適的狀態迎接初一的到來。

3.忌掃地、倒垃圾、洗衣灑水

初一是水神的生日，為表尊敬，這天最好避免灑水和洗衣服。家務活也是禁忌之一，倒垃圾也被視為大忌之一，傳統觀念認為，初一倒垃圾會將家中的福氣一併丟棄。不僅如此，掃地更可能被解讀為將財神掃出門，導致財運不佳。

▲大年初一有不少禁忌。（圖／翻攝自Pixabay）

4.忌穿全黑

初一最好避免穿著過於深色或全黑的衣服，因為黑色象徵著黯淡的運勢，可能會讓整年的運氣顯得較為低迷，因此建議穿上色彩明亮、充滿活力的服飾，亮麗的顏色如紅色、金色等，能夠帶來好運與吉祥。

5.忌睡午覺

初一是與親友走春、拜訪的重要日子，如果這天選擇在家睡午覺，可能會因為懶散的行為影響整年的事業運，甚至讓一年的運勢顯得無精打采。

6.忌動刀、打破物品

傳統觀念認為，刀子與剪刀具煞氣，在初一動用這些利器，可能會引發不必要的口舌是非，甚至帶來不和諧的氣氛。至於打破物品則象徵「破財」，若不慎發生可用紅紙包住碎片，並默念「歲歲平安」，藉此消災解厄，恢復吉祥氛圍。

7.避免借貸討債

大年初一忌與人有借貸行為，俗語說：「初一借人錢，一年四季靠外援」，意旨新年開端若牽涉到借錢，可能會讓整年財運受影響。除了避免借錢，討債也是初一不宜的行為之一。按照習俗，欠錢若過了年還未清償，可能會帶來不好的運勢，象徵財務上的拖延與不順。因此，許多人會趁除夕夜前將債務結清，確保全年財運順遂。

▲大年初一避免借貸討債。（圖／翻攝自Pixabay）