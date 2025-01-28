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《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

記者潘慧中／綜合報導

黃云歆是旅遊節目《鬧著玩》的主持人之一，年初剛答應男友求婚的她，在28日除夕證實已經登記結婚，證婚人是圈內好友葉芸希和帶著女兒Qn一起參與這件喜事的浩子（謝炘昊），「謝謝大家對我滿溢的愛，讓我知道我的婚姻要走的路線，是這種很敞開的、全世界和我們一起相愛的。」

▲▼黃云歆結婚。（圖／翻攝自Facebook／黃云歆Tannie）

▲浩子帶著女兒Qn現身為黃云歆和男友證婚。（圖／翻攝自Facebook／黃云歆Tannie）

黃云歆感動地說，浩子不但帶了自己的筆來簽名證婚，還在紅包袋的兩面寫了滿滿的字，她和老公一人一包，「說好不收禮金，所以他特地跑去買金塊，我看完就哭了。」浩子的女兒Qn看到黃云歆在哭時，還貼心安慰：「姑姑不要哭，希望姑姑結婚很幸福很開心。」

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▲▼黃云歆結婚。（圖／翻攝自Facebook／黃云歆Tannie）

▲▼浩子除了送金塊，還在紅包袋寫滿了祝福的話。（圖／翻攝自Facebook／黃云歆Tannie）

▲▼黃云歆結婚。（圖／翻攝自Facebook／黃云歆Tannie）

不只浩子，葉芸希也現身擔任黃云歆的證婚人。看著老公、浩子和葉芸希圍繞在身邊，黃云歆滿足地說：「這些是我沒有血緣的家人，三位一起在我人生非常重要的合約上簽了名。」她終於體驗到結婚的幸福，莫過於被身邊的一群人愛著，「大家都比妳興奮、比妳激動、比妳開心，彷彿全世界都一起結婚了一樣。」

▲▼黃云歆結婚。（圖／翻攝自Facebook／黃云歆Tannie）

▲▼葉芸希也現身擔任黃云歆的證婚人。（圖／翻攝自Facebook／黃云歆Tannie）

▲▼黃云歆結婚。（圖／翻攝自Facebook／黃云歆Tannie）

之所以掉淚，黃云歆解釋不是因為伴侶，也不是突然有所感傷，「就純粹是，大家一直很炙熱的投射快樂跟祝福給我們，所以熱淚盈眶。新手人妻上路，大家新年快樂。」

▲▼黃云歆結婚。（圖／翻攝自Facebook／黃云歆Tannie）

▲黃云歆除夕宣布登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／黃云歆Tannie）
黃云歆臉書全文：

除夕快樂！
這些是我沒有血緣的家人，
三位一起在我人生非常重要的合約上簽了名
葉芸希-小鼻 浩角翔起笑一個 官方粉絲專頁
以前想像結婚的時刻，以為那種幸福，
會是兩個人一起走到這個階段的感動；
真正結婚的時候，
才體驗到原來結婚時刻的幸福，
是身邊的一大群人都這麼愛妳，
大家都比妳興奮、比妳激動、比妳開心，
彷彿全世界都一起結婚了一樣。
完全不是兩個人的浪漫，
噴淚也不是因為伴侶、還是什麼長大了的感傷，
就純粹是，
大家一直很炙熱的投射快樂跟祝福給我們，
所以熱淚盈眶。
謝謝大家對我滿溢的愛，
讓我知道我的婚姻要走的路線，
是這種很敞開的、全世界和我們一起相愛的。
果然是老么配老么的組合，好受寵啊✨
新手人妻上路，大家新年快樂

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