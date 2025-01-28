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富士電視台「馬拉松記者會」開超過10hrs！破紀錄累到高層面露痛苦

日本前偶像天團「SMAP」隊長、綜藝天王中居正廣遭週刊爆出性侵醜聞，連帶牽連出富士電視台高層安排女主播、女偶像等人參加「性朝貢」醜聞。（圖／達志／美聯社）

▲日本前偶像天團「SMAP」隊長、綜藝天王中居正廣遭週刊爆出性侵醜聞，連帶牽連出富士電視台高層安排女主播、女偶像等人參加「性朝貢」醜聞。（圖／達志／美聯社）

圖／CTWANT

日本綜藝天王中居正廣被《週刊文春》爆出性侵醜聞，牽連出富士電視台高層安排女主播、女偶像「性朝貢」醜聞。對此，富士電視台27日召開記者會，包含富士電視台社長港浩一、會長嘉納修治、副會長遠藤龍之介、母公司富士傳媒控股社長金光修、富士媒體控股專務清水賢治等人參加。港浩一與嘉納修治在會中宣布辭職，新任社長由清水賢治接任。5名平均70歲的高層在現場採取「問到飽」形式，面對191家媒體、473人的輪番轟炸，最終記者會跨越日期，開到28日清晨2時23分結束，持續10小時23分，創下記者會「超長時間」歷史紀錄。

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日本前偶像天團「SMAP」隊長、綜藝天王中居正廣去年底遭週刊爆出性侵醜聞，連帶牽連出富士電視台高層安排女主播、女偶像等人參加「性朝貢」招待中居正廣與另名人氣男星的醜聞。在中居正廣為此宣布引退後，富士電視台成為新的眾矢之的，超過70多家廠商宣布與富士電視台終止合作、撤除廣告。

為此，富士電視台27日下午4時舉行記者會，由社長港浩一、會長嘉納修治、副會長遠藤龍之介、母公司富士傳媒控股社長金光修、富士媒體控股專務清水賢治等人參加。港浩一與嘉納修治在會中宣布辭職，新任社長由清水賢治接任。

現場採取「問到飽」形式，現場5名高層面對191家媒體、包含獨立記者在內共473人的馬拉松式質詢，經過6個小時的詢問轟炸，到晚間10點才第一次安排休息時間。在重新開始後，又開到28日清晨2時23分左右，這場漫長的記者會才終於落幕，高層們也紛紛露出疲憊不堪的痛苦神情。

富士電視台社長港浩一在記者會現場露出疲憊不堪的痛苦表情。（圖／達志／美聯社）

▲富士電視台社長港浩一在記者會現場露出疲憊不堪的痛苦表情。（圖／達志／美聯社）

不過有媒體指出，富士電視台這場記者會看似展現誠意、表現試圖挽回名譽的決心，但其實有許多問題都被高層們一一拒答。尤其被問及公司員工是否有安排、參與中居正廣「性朝貢」飯局一事，他們不僅堅持1月17日在第一次記者會上的口徑「全盤否認」，同時也數次以「基於隱私保護，無法回答」為由逃避正面作答。

另一方面，起初爆料中居正廣性醜聞的日媒《週刊文春》，28日發出更正啟事，指出當時文章指出受害女性「X女士」是由富士電視台高層幹部A氏邀請參加，但經後續採訪得知，實際情況是「X女士是由中居本人邀請」。這項更正讓不少日本網友大為不滿，認為是導致許多民眾誤解的錯誤報導，也讓戰火又延燒到《週刊文春》。不過《週刊文春》仍堅稱，電視台幹部牽涉這起性醜聞的事實不變，並強調社長港浩一「從頭到尾並未對這事公開致歉」。

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