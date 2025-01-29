湘瑩腎臟長血管脂肪瘤！「大到4cm有爆裂危機」　新婚凍卵21顆先備孕

記者葉文正／台北報導

過去有「小惡魔」稱號的王嫚萱，近年來多投身於戲劇演出，邁入「4」字頭的她，身材依然維持的相當好，對此，她接受專訪時表示：「主要是身邊友人健康出問題，然後我也希望能為了我所愛的人維持健康身心，才能在一起長長久久。」

▲王嫚萱每周兩次健身房維持好身材。（圖／記者湯興漢攝）

對於運動這件事，王嫚萱坦承：「過去不太運動，但現在年紀大了，代謝真的變差，沒有運動，體態一下就變化，現在吃東西的模式，會是想吃大餐就吃，但接下來兩天會比較清淡再加上運動，我的大餐就是麻辣鍋跟美式餐廳的食物，清淡就是不吃澱粉，只吃蔬菜跟肉蛋。」

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▲王嫚萱說即便每周都有運動，上健身房還是會累。（圖／記者湯興漢攝）

她固定到健身房運動，幸好健身房不一會被認出來，她說：「因為大家都在運動，沒空看我，我大概這半年左右，比較勤於運動，健身房可能一周來一到兩次，在家我自己也會運動，在家就是飛輪、核心動作還有做TABATA。」她坦言：「這半年不管是親人或朋友，部分人身體出了問題，讓我意識到健康很重要，我想要跟心愛的人還有家人在一起更久，所以希望身體是健康的。」

提到身體狀況，她透露：「之前腎臟發現有血管脂肪瘤，本來和平共處就行，但瘤有變大到4公分，如果爆掉有點危險，所以才去做栓塞，當時也住院一天觀察，避免生命危險。」

▲王嫚萱運動是為了可以跟喜歡的人相處更長久。（圖／記者湯興漢攝）

她也提到，前陣子去做腸胃鏡，發現一顆息肉，因為很愛吃蒜頭，導致嘴巴很臭，但是習慣吃大蒜，多少對腸胃有幫助，所以還是會繼續吃。但提到養生她卻表示：「養生我真的還好，但是我不喝手搖飲，至少不喝加糖的飲料，只喝無糖茶，現在也會吃些保健食品，例如葉黃素，D3等等。」

▲她努力運動，盡量維持以前好的狀態。（圖／記者湯興漢攝）

她透露定期來健身房，在教練協助下，陸續做了划船、滑輪下拉、啞鈴側飛鳥、腿推機等運動，累到滿身大汗，她表示：「就算有定期來，還是會很累，每次來都會請教練，不然怕練錯地方，通常提早到就會先跑步熱身，接下來才是正式教練課。」而她目前已練出腹肌，看得出有用心運動，168公分的她目前體重52公斤。

▲王嫚萱之前曾凍卵，希望今年可以用到。（圖／記者湯興漢攝）

▲王嫚萱雖然已過40歲，但外型保養依舊相當好。（圖／湯興漢攝）

時下流行美容的部分，王嫚萱透露當然也會做醫美，「包括抬頭紋這些，也有打音波跟肉毒，或是補一點玻尿酸，然後有埋線來對抗法令紋，法令紋大概三、四個月打一次，其他都是一年到一年半補充就好，大家都喜歡把自己維持在最好的狀態，所以微調就好。另外，她接下來還是有接拍大愛的戲劇，因為之前有凍卵21顆，希望今年可以用的到。