蔡允潔小年夜證實懷孕了！喜PO超音波照 曾認1年半沒愛愛「求醫開春藥」

記者潘慧中／綜合報導

蔡允潔（蔡小潔）2022年5月結婚，並於同年底生下女兒。還記得她曾坦言，自從第一胎知道小孩性別後，一度長達1年半不願意再發生性行為，直到隔年底才終於開機。更令人驚喜的是，她27日宣布懷上二寶啦！

▲蔡允潔小年夜宣布懷二胎的喜訊。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔）



蔡允潔在小年夜這天開心證實再度懷孕的好消息，「新年快樂你好！歡迎你！今年的小年夜，多了一個與我們攜手迎接嶄新一年的你」，吸引白家綺、謝金晶、馬國賢和李亮瑾等圈內友人留言道賀。

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▲▼蔡允潔曬超音波照和媽媽手冊。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔）



除了附上超音波照，蔡允潔還分享了其他照片，包括老公和女兒一起親吻她明顯已隆起的孕肚，以及女兒低頭看著她的孕婦手冊的一幕，畫面相當溫馨，顯然已準備好迎接新生命的到來。

▲▼蔡允潔一度長達1年半不願意再和老公發生性行為。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔）



事實上，蔡允潔擔心過是否再也無法有性行為，「因為我很痛、很害怕、很抗拒」，產後沒辦法接受老公碰她，不只是發生關係，就算另一半只是想擁抱，她也會不自覺想抗拒。但她也努力過，還曾拜託醫生開春藥，然而，醫生只能開賀爾蒙給她吃。困擾許久後，她才久違地開機且過程自然愉悅，「不是我老公不行，我老公很可以，是我不敢」，但她其實仍不清楚轉變的關鍵，只想呼籲女孩們產後別擔心太多，交給時間就好。

蔡允潔臉書全文：

新年快樂

你好！歡迎你！

今年的小年夜，多了一個與我們攜手迎接嶄新一年的你