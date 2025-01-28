清皇帝極樂5大SOP！行房「限時30分鐘」太監站門口聽　事後還要存檔

記者劉宜庭／綜合報導

清代宮廷的生活充滿繁複的規矩與隱秘的細節，無論是皇帝的侍寢流程，還是後宮嬪妃的日常生活，都蘊含著令人好奇的故事，以下為野史中所描述之內容，揭開清朝後宮的部分面紗。這些秘聞不僅是歷史的一部分，也為後世提供了無數的戲劇題材，例如《後宮甄嬛傳》、《延禧攻略》、《如懿傳》等宮鬥劇都以此取材。

1.皇帝侍寢：繁瑣的五步流程

▲清代宮廷的生活充滿繁複的規矩與隱秘的細節。（示意圖／資料照／華視提供，下同）

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清代皇帝侍寢流程以「翻牌子」為開端，由敬事房呈上綠頭牌供皇帝選擇當晚陪侍的嬪妃。被選中的妃嬪需全身脫光，用棉被包裹，由太監抬至龍床，並以「龍上鳳下」的姿勢進行行房。為了控制皇帝的縱慾，侍寢時間被嚴格限制在30分鐘到1小時內，門外太監負責喊「催鐘」提醒時間，時間一到，不論皇帝是否結束，必須立刻停止。

事後，嬪妃被詢問是否「留」，若不留則由太監按揉腰間進行人工避孕，若留則記錄行房日期以確認未來是否懷孕。這套五步流程——翻牌、侍寢、催鐘、避孕、存檔，無疑極其繁瑣。

2.清代嬪妃：選美標準不重容貌

與明代皇帝偏重選妃的美貌不同，清代皇室更注重血統純正，因此只從八旗女子中選擇秀女。選妃時的首要條件是家世門第，其次是品德，最後才考慮外貌，導致清代嬪妃的顏值往往不如明代佳麗。正因如此，有傳聞指乾隆帝因後宮女子其貌不揚，才多次南巡，流連於江南美人之間。

3.麝香與流產的關聯

《後宮甄嬛傳》中，華妃因麝香導致不孕的情節讓人印象深刻。中醫師指出，麝香雖不會直接導致不孕，但其具有活血化瘀、刺激子宮收縮的效果，對孕婦來說可能增加流產風險，尤其是體質較弱或易流產的女性，吸入麝香後可能出現胎動不安、出血等症狀。然而，西醫認為麝香與不孕並無直接關係，孕婦也無需過度恐慌。

4.低階嬪妃的艱苦生活

清代後宮的嬪妃位階森嚴，僅皇后、皇貴妃、貴妃、妃、嬪等五個主位有固定人數，而貴人、常在、答應等低階嬪妃則無數量限制。地位較低的貴人等人通常只能領取微薄的月俸，甚至沒有專屬床鋪，多半睡在地上或大通鋪上，生活條件十分艱難，促使她們為了生存不得不捲入後宮鬥爭之中。