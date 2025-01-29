解散15年！綠洲合唱團宣布重組　極限定「東京專屬特展」獨家開箱

文／B

對全世界搖滾樂迷來說，2024年最大事件，莫過於拆夥15年的「英倫天團」綠洲合唱團（Oasis）宣布重組。去年正好是綠洲出道30年，他們在第一個15年宣布解散，卻也在第二個15年宣布回歸。綠洲的核心一直是諾爾（Noel Gallagher）和連恩（Liam Gallagher）這對相差5歲的親兄弟，然而也是兄弟鬩牆，讓團體一度走向分崩離析。

▲直擊！「綠洲合唱團」30週年特展在東京。（圖／B提供）

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隨著出道30年和宣布重組，綠洲也在日本東京推出限定特別展覽，且全球僅此一家，絕無分號。事實上，《ETtoday星光雲》特地跨海直擊，帶回第一手的「極限定」展出內容。

▲「綠洲合唱團」把30週年特展設在東京，僅此一家。（圖／B提供）

把對樂團如此重要的30週年的展出，選在離他們家鄉英國半個地球外的東京，也是因為對綠洲來說，日本一直是他們發展非常重要的地方。事實上，早在剛出道不久，綠洲的第一個歐洲以外的宣傳行程就是日本，而那次甚至也是多數成員第一次搭乘長途飛機。

▲跟著綠洲一起穿梭時光，回到30年前。（圖／B提供）



在展場一進去不久，就可以看到當年綠洲到日本舉辦演唱會時的幕後文件。最令人莞爾的是，在第一頁中，英國工作人員在注意事項寫道：「準備好書或卡帶（當年CD還沒那麼普及），因為你將會在飛機上待一整天。」然而在文件上方，是綠洲主唱Liam帶上飛機消磨時間的玩意兒，一包菸。（另一個話當年，那時候飛機還沒有全面禁菸。）

▲連恩帶菸上飛機，這場景現在應該是再也不會見到了。（圖／B提供）

時間序從1994、1995，一路往下，也見證綠洲從曼徹斯特的工人階級樂團，一路成為90年代最紅遍世界的搖滾天團。畫面來到綠洲（或者說是「蓋勒格兄弟」）所拍攝過的雜誌封面，從搖滾到時裝雜誌，從日文到英文，也都能窺見他們當時的影響力。

▲現場展示諾爾的手稿，不少還是用飯店的便條紙寫成。（圖／B提供）



而這次展覽的特別之處，其中辨識配備專屬展覽歌單，隨著展區往下，也回顧他們出道以來各時期從音樂到生活上的轉變。一幅幅巨型歌詞更是直擊現場粉絲的心，因為那些句子，是多少人曾在無數的深夜中，因為共鳴而感動落淚的時刻。

▲「綠洲合唱團」展覽也搭配專屬歌單。（圖／B提供）

展區的最後，更別出心裁地設置了「打卡區」，完整重現經典專輯《Definitely Maybe》的封面。一個人到五個人都能拍，可以找三五好友還原照片，也可以一個人躺在地板中央，向連恩致敬。當然，如果是哥哥派，也可以選擇諾爾的沙發位，旁邊的吉他都可以自由拿起。在展覽的最後一天，也正式宣布，綠洲將於2025年展開日韓巡演，隨著兄弟重歸於好，屬於他們的傳奇，也在繼續寫下去。

▲▼最後的最後，別忘了致敬《Definitely Maybe》封面照片，這可是搖滾史上最重要的專輯之一。（圖／B提供）

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