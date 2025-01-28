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幕後／SJ利特義氣挺台！　12hrs快閃「遇班機取消」：首見韓星桃機排隊

記者吳睿慈／專訪

2024年台灣粉絲圈所掀起的「韓星來台灶腳大賽」，雖是半開玩笑發起的活動，Super Junior卻是真心參加。2024年11月27日，南韓首爾下起冬天第一場雪，Super Junior隊長利特從仁川風塵僕僕搭機來到台灣，只為出席綜藝節目《廚師的迫降：客家廚房》記者會，他當天在場上曾說：「成員來幾次，我就要比他們多來一次，台灣對我來說比起說是廚房，我覺得更像家！」此話並非客套，27日當天來回台灣，不巧遇暴雪取消飛機，成為史上第一位在桃園機場排隊返鄉的韓星，粉絲見證一切都直呼「好神奇」。

▲▼利特、李元日、温昇豪、江宏傑、 Judy主持實境節目《廚師的迫降:客家廚房》。（圖／記者謝婷婷攝）

▲利特當天來回台灣出席實境節目《廚師的迫降：客家廚房》記者會。（圖／記者謝婷婷攝）

Super Junior成為2024年登台韓星冠軍，他們分別用不同形式，牽起與台灣E.L.F.的羈絆，撇除演唱會與商業站台活動，圭賢代言台灣觀光大使；SJ D&E推出便利商店聯名餐飲；隊長利特則是除了代言，甚至在8月於台灣演唱會宣布在台灣開客家餐廳，為此9月飛來台灣錄影，11月27日再度親自來台宣傳節目開播，11月30日更南下高雄主持實境節目《SCOOL》總決賽。

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▲利特27日一早有發限時動態，表示自己會當日來回，且仁川出發時現場下起暴雪 。（圖／翻攝自利特IG）

▲利特當時一早發限時動態，表示自己會當日來回，且仁川出發時看得出來現場已經下起雪 。（圖／翻攝自利特IG）

▲▼利特很敬業，來台灣出席記者會，上飛機前就已經帶妝。（圖／記者謝婷婷攝）

▲利特很敬業，來台灣出席記者會，上飛機前就已經帶妝。（圖／記者謝婷婷攝）

利特對於台灣的真心，以行動證明誠意。事實上，2024年11月27日來台當天，首爾下起了第一場初雪，突如其來的暴雪，影響飛機起飛時間，他原定在11點抵達桃園機場，但足足晚了1小時半，敬業的他，上飛機前已經帶妝髮，直接趕到《廚師的迫降：客家廚房》記者會，活動只遲5分鐘開始，而他的第一句話問候，「首先，先恭喜台灣棒球得冠軍」，當時全台都沈浸於台日大戰獲勝的喜悅中，主動生話題給媒體，獲得滿場喝采。

▲▼利特、 温昇豪、江宏傑與Judy擔任一日店長。（圖／客家電視台提供）

▲▼利特參加完記者會後，當天還配合宣傳前往華山快閃店。（圖／客家電視台提供）

▲▼利特參加完記者會後，當天還配合宣傳前往華山快閃店。（圖／客家電視台提供）

記者會結束後，利特與主持人一行人趕去華山快閃店，據悉，藝人本只打算站在看板前拍照就走，但利特看到大批粉絲在場等待，主動上前幫前方粉絲簽名，而他當天在台的行程，早已在IG主動曝光表示會當天來回。一名粉絲向《ETtoday》透露，「因為特哥自己有講要『當天來回』，所以滿多人在桃園機場等，想要送他回韓國。」

▲▼利特準備返程時，不巧首爾的班機因暴雪全取消了。（圖／客家電視台提供）

▲利特準備返程時，不巧首爾的班機因暴雪全取消了。（圖／客家電視台提供）

但不巧的是，首爾的大雪導致班機取消，粉絲回憶當天情況，「先是機場告示牌寫說『延誤』，櫃檯才又廣播『飛首爾班機全部取消』」，利特已經抵達桃園機場，發現班機取消後，打開車門與粉絲揮揮手後，隨即前往飯店稍作休息。向來與粉絲零距離交流的他，開啟了YouTube直播報告狀況，大批歌迷才發現原來他被困在了台灣，更進一步知曉他28日在韓有行程，特地空出一天行程飛來台灣。

「不管飛釜山還是飛大邱，無論如何都會飛回去韓國。」利特在直播上透露自己必須返韓。這也讓粉絲燃起希望，繼續在桃園機場等待，「就是憑他那句話才在機場等，我們用猜的，其實當天有飛大邱也有飛釜山的飛機」，抱著等看看的心情，果然奇蹟發生了，「我們等到12點，突然間有台計程車停在我們前面，那時候沒有認真看裡面，我就走過去計程車，天阿，利特坐在裡面啦，我沒有騙，真的是利特！」

▲▼SJ利特義氣挺台灣！驚魂一日遊「遇班機取消」　粉絲：首次見韓星機場排隊。（圖／紛絲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲利特特地飛來台灣，但其實隔日在韓有行程，因此必須飛回去，午夜時現身桃園機場排隊飛大邱。（圖／粉絲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

晚間12點左右，利特與經紀人搭著計程車來到桃園機場，2人只能臨時訂聯航機票返韓，粉絲不敢相信眼前看到的景象：「你能想像嗎？排隊這件事情不可能，沒看過韓星排隊。」12小時快閃台灣，卻遇上取消班機的插曲，粉絲坦言：「有點擔心他很焦慮，會心情不好，因為班機取消又回不去，那時候正在討論不知道信給不給得出去，但沒想到他停下腳步還收了所有人的信，更跟我們說了謝謝。」排隊期間現場4位粉絲遠遠拍他不敢靠近，利特則是偶爾抬頭看一下粉絲，偶爾滑滑手機。

▲▼SJ利特義氣挺台灣！驚魂一日遊「遇班機取消」　粉絲：首次見韓星機場排隊。（圖／紛絲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼利特與經紀人乖乖排隊，粉絲直呼「第一次見到韓星排隊」。（圖／粉絲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼SJ利特義氣挺台灣！驚魂一日遊「遇班機取消」　粉絲：首次見韓星機場排隊。（圖／紛絲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

令粉絲更受寵若驚的是，入關以前利特主動抬頭並告訴粉絲「辛苦了，掰掰」。利特11月27日台灣一日遊，連外人聽了都不可思議，更何況他11月30日還直接飛高雄主持，粉絲看到利特的敬業程度，心疼說著：「真的滿有誠意，但很辛苦，隔天早上又得直接飛高雄，不過，高雄狀態很不錯，還是很敬業，心情也不錯。」

▲▼SJ利特知道粉絲也等了很久，入關前揮手說「辛苦了掰掰」。（圖／粉絲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲SJ利特知道粉絲也等了很久，桃園機場入關前揮手說「辛苦了掰掰」。（圖／粉絲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

利特當天在記者會上所說的「要比成員多來一次」，並非隨口說說，他履行與粉絲的約定，2024年12月31日再度率領Super Junior-L.S.S.參加淡水跨年活動「閃耀新北1314跨河煙火」，2024年最後一天同樣在台灣畫下句點。Super Junior與E.L.F之間的特別情感，體現出偶像和粉絲的雙向奔赴，更讓這份情感如此獨一無二，熠熠生輝。

▲利特30日又飛高雄，主持《SCOOL》總決賽，狀態非常好、非常敬業。（圖／天空娛樂提供）

▲利特飛往高雄，主持《SCOOL》總決賽，狀態非常好、非常敬業。（圖／天空娛樂提供）

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