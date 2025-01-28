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東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血

記者劉宛欣／綜合報導

日本「童顏巨乳」的偶像代表天木純（天木じゅん）擁有甜美的臉蛋與I罩杯的驚人上圍，是許多男粉絲心目中的寫真女神，也受封為「東洋乳神」，她在2024年曾受邀來台參加「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」，吸引廣大粉絲前往一睹女神風采，足以見得在台灣也擁有高人氣。經常在社群曬出辣照的她，近日上傳了秀出南半球的養眼美照，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

▲天木純新年放送辣照。（圖／翻攝自天木純IG）

▲天木純受封為「東洋乳神」。（圖／翻攝自天木純IG）

天木純近日在Instagram曬出自拍全身照，照片中可以看到她為了隔日的拍攝工作，火速前往接受了美容服務後，跪在店家的床上，身上幾乎是一絲不掛的狀態，飽滿的南半球呼之欲出，下身則是只有一小條僅遮住私密處重點部位的三角紙內褲，白皙的皮膚羨煞眾人，且看起來明顯是素顏，照片整體十分引人遐想。

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▲天木純新年放送辣照。（圖／翻攝自天木純IG）

▲天木純新年放送辣照。（圖／翻攝自天木純IG）

29歲的天木純先前在台灣以VTuber身份出道，為此持續學習中文，先前在確定來台參加TSE寫真博覽會時，就第一時間就以繁體中文在IG發文，向粉絲們報告，且俏皮地寫著「各位安安，萬聖節快樂」拉近和台灣粉絲之間的距離，表示：「我去台灣，我收到了很熱熱熱門的表演邀約！我今年將第一次出現。」

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