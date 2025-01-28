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范姜彥豐粿粿結婚2年「1舉動吵到提分手」！　她怒：找不到樂觀的理由

記者孟育民／專訪

粿粿2022年嫁給范姜彥豐，同年迎來寶貝女兒「小粿醬」的誕生。夫妻倆共同接受《ETtoday星光雲》專訪，透露雖然如今有了女兒，但他們還是保有夫妻的浪漫，范姜彥豐說心情低落時，會主動跟老婆討抱抱，「以前比較理性，不知道原來這樣就會好很多。」粿粿笑稱都是自己訓練的，兩人也達成共識，如果吵架完，一定要擁抱和好，不管何時分別也要親一下說再見。

▲▼粿粿、范姜夫妻過年專訪。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼粿粿、范姜夫妻過年專訪。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼粿粿、范姜彥豐感情甜蜜，即便吵架也很快就能和好。（圖／記者謝盛帆、李毓康攝）

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▲▼粿粿、范姜彥豐夫妻專訪。（圖／記者李毓康攝）

夫妻倆感情甜蜜，但粿粿爆料范姜彥豐每次都會放屁給她聞，讓她一秒理智線斷，「他會故意在你經過的路上，或是在被子裡，真的會臭到生氣，我其實不太容易生氣，因為我們都會一起洗澡，他放很臭的屁，我真的會抓狂，我洗乾淨還要被你玷污，這種時候我真的找不到樂觀的理由。」她剛交往時還曾氣到說：「再這樣我就跟你分手！」范姜彥豐則笑說：「他越顯得很在意，我就會覺得很好笑。」似乎對於捉弄老婆樂此不疲。

▲▼粿粿、范姜彥豐夫妻專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼脾氣超好的粿粿，都會被范姜彥豐捉弄。（圖／記者李毓康攝）

▲▼粿粿、范姜彥豐夫妻專訪。（圖／記者李毓康攝）

夫妻倆在育兒中成長，從一開始新手爸媽的焦慮，逐漸找到自己的頻率，相互扶持。范姜彥豐感觸地說：「一開始有點措手不及，現在生活慢慢穩定，這段時間會時不時問自己，再給我一次會不會做一樣的決定，但我到現在答案還是一樣，包括結婚、生小孩這件事。」粿粿也很享受現在的生活，喜歡帶著女兒一起製造回憶，「我就是做好準備，相愛容易相處難，照顧小孩很辛苦，一切都是在我想像中發生的事情。」

▲▼粿粿、范姜彥豐夫妻專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲范姜彥豐有了女兒，個性上改變許多。（圖／記者李毓康攝）

兩人享受現在生活的步調，偶爾還可以帶著女兒出國，所以達成共識暫時不生二胎，粿粿表示看了身邊許多人有了二寶，面臨到不同的困境，認為不能太衝動，「雖然我們的小孩是天使寶寶，但會希望把所有精力都給他，如果有第二個，有一點會破壞現在完美的狀態，又要重新再適應，當離太近的時候，大寶享有爸爸媽媽的時間會變很少。」

▲▼粿粿、范姜彥豐夫妻專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼粿粿希望能多跟女兒多一些回憶。（圖／記者李毓康攝）

▲▼粿粿、范姜彥豐夫妻專訪。（圖／記者李毓康攝）

粿粿希望未來等女兒懂得表達意見時，可以每周開家庭會議，分享自己的心情，「我覺得夫妻還好，因為我們很常在聊天，但我希望小朋友之後會願意分享在學校、生活的一切，他可以每個禮拜抱怨一次父母。很多人都說父母養小孩的方式就是把自己再養一遍，我小時候覺得如果被這樣對待應該會很開心，所以就先用這樣的方式試試看。」
 

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