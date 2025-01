特／3領域素人共組JAESSBEE！　唱出現代社會最需要的治癒

記者張筱涵/綜合報導

2024年南韓音樂圈出現了很特別的現象,由非歌手本業組成的QWER和JAESSBEE獲得了超高評價和人氣,QWER更在音源平台MELON年榜中獲得了第十名的好成績,JAESSBEE更是從地方活動起跑,推出的歌曲〈Every Moment With You〉步步耕耘到成為南韓網友心中的「治癒神曲」。

QWER

QWER是由3Y CORPORATION所推出的企劃團體,由Magenta、Chodan、Siyeon、Hina組成,她們原本都在各自的領域發展,Magenta和Chodan是知名實況主,Siyeon曾是前日本偶像團體NMB48的一員,Hina 則是人氣Coser,在TikTok平台更擁有超過400萬粉絲,透過這次《最愛的孩子們》才相聚組成女子樂團。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲QWER由Magenta(左二)、Chodan(左一)、Siyeon(右一)、Hina(右二)組成。(圖/翻攝自Instagram/qwerband_official)



Magenta擔任貝斯手、Chodan則是鼓手兼隊長、Siyeon則為主唱、Hina則擔任吉他和鍵盤手,除了Chodan本身是實用音樂系主修爵士鼓出身的以外,其他兩位樂手都透過磨練而成,而這也是她們獲得矚目的原因之一。

QWER於2023年以〈Discord〉出道後,在遊戲直播界獲得高關注度,而讓她們正式映入一般人眼簾的,就是2024年4月1日推出的〈T.B.H(煩惱中毒)〉,青春感十足的旋律和甜美嗓音,很快就獲得好成績,MV觀看次數更突破2500萬,尤其她們陸續開始接到大學慶典、活動表演後,現場調音畫面證明彈奏實力。

▼QWER調音過程。(影片/取自YouTube/큐떱단,如遭刪除請見諒)

而QWER也乘著人氣,和人氣團體(G)I-DLE隊長小娟合作推出〈My Name is Malguem〉,在錄音幕後花絮中,外界也逐漸認證她們有一定的歌唱實力和特別音色,這首歌MV的觀看次數同樣也突破2000多萬的好成績。

〈My Name is Malguem〉MV留言區可見網友一片好評,「如果說〈T.B.H(煩惱中毒)〉是動畫片頭曲,〈My Name is Malguem〉就是片尾曲」、「最近的歌都是英文歌詞居多(但這首歌都是韓文歌詞),個人來說好喜歡這種充滿感性氛圍又清爽的MV和歌曲」、「老實說一開始對QWER有偏見,但從〈T.B.H(煩惱中毒)〉到〈My Name is Malguem〉我懂了,他們從現在起不只是企劃女團,而是真的女子樂團」。

▼QWER神曲〈T.B.H(煩惱中毒)〉。(影片/取自YouTube/QWER,如遭刪除請見諒)

JAESSBEE

JAESSBEE是由Jaejae、Seungheon和GABEE所組成的男女團體,對一般台灣網友來說可能陌生,但相信有在關注K-POP的人都一定認得出來這3位在各自領域都有良好發展的成員。

▲JAESSBEE由Jaejae(左)、Seungheon(中)、GABEE(右)組成。(圖/翻攝自Instagram/jaessbee)



Jaejae在2015年以SBS電視台實習生開始做,積極參與《SUBUSU NEWS》各單元開始露臉,並於2017年和同事一起開創YouTube頻道「Happy I got it」並製作其他內容節目,2018年順利升正職後開創《文明特急》,主要邀請知名偶像、作詞作曲家受訪,以及爆紅的「隱藏名曲」單元,憑藉著對演藝娛樂的熱情,每次訪問時她總會做好十足準備,有時候甚至詳細到受訪者都驚訝,更被知名作詞家金伊娜盛讚「JaeJae就跟劉在錫一樣用心準備,主持方式則像申東燁。」

▲JaeJae訪問過許多名人。(圖/翻攝自Instagram/happy_jae_jae)

Seungheon於2014年開始上傳就學時期的相關影片,原本並不希望出名,只是想要記錄與朋友間的歡樂回憶才會開始拍片上傳,2014年以在教室清唱熱跳2NE1〈Fire〉成功引起網路話題,更登上《STARKING》展現超穩台風,就這樣迎來第一次巔峰,但後續他似乎選擇專注於課業,因此鮮少更新,一直到2023年5月退役後,開始透過Instagram正式展開社群活動。

▼Seungheon和朋友一起上《STARKING》。(影片/取自YouTube/I'm Shook,如遭刪除請見諒)



GABEE本身就是相當知名的編舞家,所屬舞團LACHICA曾編過請夏〈Roller Coaster〉和〈Gotta Go(已經12點)〉、TWICE〈What is Love〉、寶兒〈Better〉和姜丹尼爾〈Waves〉等知名歌曲的舞蹈,而她也在2021年節目《街頭女戰士》以充滿個人特色的表現突破重圍,打響知名度,近期更開設個人頻道和節目。

▲GABEE是LACHICA隊長。(圖/翻攝自Instagram/gabeegal)



▼LACHICA〈Better〉編舞。(影片/取自YouTube/라치카 La Chica,如遭刪除請見諒)



他們不僅在自己的領域認真努力,也都有一個共同的目標,那就是希望能帶給外界正能量,三人共組團體「JAESSBEE」,沒有經紀公司作為靠山的情況下,他們因累積的人脈獲得一群珍貴夥伴的支持,作曲由知名音樂人黃賢(MonoTree)負責,作詞則由金伊娜操刀,製作人是Brown Eyed Girls的JeA,而舞蹈編排則來自曾為SEVENTEEN、TWICE等頂級偶像團體編舞的崔英俊。此外,他們還得到了請夏、太妍和Stray Kids等藝人的建議與支持。

JAESSBEE的首張單曲〈Every Moment With You〉,「如果問我最愛什麼時候的自己,答案就是現在,和理解我、相信著我的你共度的此時此刻」、「無法實現的那些夢想,將它們再次聚集,若還是不行,那就笑一笑,再試一次就好啦」、「若碰上無法逃避的日子,就把它揉一揉丟開吧,即使全力阻擋,明天也依然會到來,Get it over, tonight」等歌詞,都再再鼓勵到忙於現代社會的人們。

▼JAESSBEE〈Every Moment With You〉獲得各方實力派專家相助。(影片/取自YouTube/MMTG 문명특급,如遭刪除請見諒)



秉持著這樣的想法,JAESSBEE的起步是地方慶典,步步累積人氣到後來登上音樂節目,每一步都充滿了真心與努力,他們的音樂與表演,不僅僅是商業合作的結果,更是一群人出於對音樂的熱愛與對舞台的嚮往,凝聚出的成果。

在〈Every Moment With You〉的MV留言區,可見網友們都說「做著想做的事情的人們是如此閃閃發光」、「在充滿嘲諷與挖苦的時代裡,事實上我們每個人都需要這樣的支持與鼓勵吧,總覺得眼淚似乎要流下來了」、「相信你自己,如果你也搞不懂你自己,那就相信在你身邊的我,這句歌詞真的太好了,如果沒有勇氣相信自己,那就相信相信著你的我,眼淚止不住地流下來了」。

▼JAESSBEE舉辦小型演唱會,與粉絲共度溫暖歡樂時光。(影片/取自YouTube/MMTG 문명특급,如遭刪除請見諒)