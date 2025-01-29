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特／3領域素人共組JAESSBEE！　唱出現代社會最需要的治癒

記者張筱涵／綜合報導

2024年南韓音樂圈出現了很特別的現象，由非歌手本業組成的QWER和JAESSBEE獲得了超高評價和人氣，QWER更在音源平台MELON年榜中獲得了第十名的好成績，JAESSBEE更是從地方活動起跑，推出的歌曲〈Every Moment With You〉步步耕耘到成為南韓網友心中的「治癒神曲」。

QWER

QWER是由3Y CORPORATION所推出的企劃團體，由Magenta、Chodan、Siyeon、Hina組成，她們原本都在各自的領域發展，Magenta和Chodan是知名實況主，Siyeon曾是前日本偶像團體NMB48的一員，Hina 則是人氣Coser，在TikTok平台更擁有超過400萬粉絲，透過這次《最愛的孩子們》才相聚組成女子樂團。

▲▼qwerband_official。（圖／翻攝自Instagram／qwerband_official）

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▲QWER由Magenta（左二）、Chodan（左一）、Siyeon（右一）、Hina（右二）組成。（圖／翻攝自Instagram／qwerband_official）

Magenta擔任貝斯手、Chodan則是鼓手兼隊長、Siyeon則為主唱、Hina則擔任吉他和鍵盤手，除了Chodan本身是實用音樂系主修爵士鼓出身的以外，其他兩位樂手都透過磨練而成，而這也是她們獲得矚目的原因之一。

QWER於2023年以〈Discord〉出道後，在遊戲直播界獲得高關注度，而讓她們正式映入一般人眼簾的，就是2024年4月1日推出的〈T.B.H（煩惱中毒）〉，青春感十足的旋律和甜美嗓音，很快就獲得好成績，MV觀看次數更突破2500萬，尤其她們陸續開始接到大學慶典、活動表演後，現場調音畫面證明彈奏實力。

▼QWER調音過程。（影片／取自YouTube／큐떱단，如遭刪除請見諒）

而QWER也乘著人氣，和人氣團體(G)I-DLE隊長小娟合作推出〈My Name is Malguem〉，在錄音幕後花絮中，外界也逐漸認證她們有一定的歌唱實力和特別音色，這首歌MV的觀看次數同樣也突破2000多萬的好成績。

〈My Name is Malguem〉MV留言區可見網友一片好評，「如果說〈T.B.H（煩惱中毒）〉是動畫片頭曲，〈My Name is Malguem〉就是片尾曲」、「最近的歌都是英文歌詞居多（但這首歌都是韓文歌詞），個人來說好喜歡這種充滿感性氛圍又清爽的MV和歌曲」、「老實說一開始對QWER有偏見，但從〈T.B.H（煩惱中毒）〉到〈My Name is Malguem〉我懂了，他們從現在起不只是企劃女團，而是真的女子樂團」。

▼QWER神曲〈T.B.H（煩惱中毒）〉。（影片／取自YouTube／QWER，如遭刪除請見諒）

JAESSBEE

JAESSBEE是由Jaejae、Seungheon和GABEE所組成的男女團體，對一般台灣網友來說可能陌生，但相信有在關注K-POP的人都一定認得出來這3位在各自領域都有良好發展的成員。

外送稿用▲JAESSBEE由Jaejae（左）、Seungheon（中）、GABEE（右）組成。（圖／翻攝自Instagram／jaessbee）

▲JAESSBEE由Jaejae（左）、Seungheon（中）、GABEE（右）組成。（圖／翻攝自Instagram／jaessbee）

Jaejae在2015年以SBS電視台實習生開始做，積極參與《SUBUSU NEWS》各單元開始露臉，並於2017年和同事一起開創YouTube頻道「Happy I got it」並製作其他內容節目，2018年順利升正職後開創《文明特急》，主要邀請知名偶像、作詞作曲家受訪，以及爆紅的「隱藏名曲」單元，憑藉著對演藝娛樂的熱情，每次訪問時她總會做好十足準備，有時候甚至詳細到受訪者都驚訝，更被知名作詞家金伊娜盛讚「JaeJae就跟劉在錫一樣用心準備，主持方式則像申東燁。」

▲JaeJae訪問過許多名人，也接下許多主持工作。（圖／翻攝自Instagram／happy_jae_jae）

▲JaeJae訪問過許多名人。（圖／翻攝自Instagram／happy_jae_jae）

Seungheon於2014年開始上傳就學時期的相關影片，原本並不希望出名，只是想要記錄與朋友間的歡樂回憶才會開始拍片上傳，2014年以在教室清唱熱跳2NE1〈Fire〉成功引起網路話題，更登上《STARKING》展現超穩台風，就這樣迎來第一次巔峰，但後續他似乎選擇專注於課業，因此鮮少更新，一直到2023年5月退役後，開始透過Instagram正式展開社群活動。

▼Seungheon和朋友一起上《STARKING》。（影片／取自YouTube／I'm Shook，如遭刪除請見諒）

GABEE本身就是相當知名的編舞家，所屬舞團LACHICA曾編過請夏〈Roller Coaster〉和〈Gotta Go（已經12點）〉、TWICE〈What is Love〉、寶兒〈Better〉和姜丹尼爾〈Waves〉等知名歌曲的舞蹈，而她也在2021年節目《街頭女戰士》以充滿個人特色的表現突破重圍，打響知名度，近期更開設個人頻道和節目。

▲▼GABEE。（圖／翻攝自Instagram／gabeegal）

▲GABEE是LACHICA隊長。（圖／翻攝自Instagram／gabeegal）

▼LACHICA〈Better〉編舞。（影片／取自YouTube／라치카 La Chica，如遭刪除請見諒）

他們不僅在自己的領域認真努力，也都有一個共同的目標，那就是希望能帶給外界正能量，三人共組團體「JAESSBEE」，沒有經紀公司作為靠山的情況下，他們因累積的人脈獲得一群珍貴夥伴的支持，作曲由知名音樂人黃賢（MonoTree）負責，作詞則由金伊娜操刀，製作人是Brown Eyed Girls的JeA，而舞蹈編排則來自曾為SEVENTEEN、TWICE等頂級偶像團體編舞的崔英俊。此外，他們還得到了請夏、太妍和Stray Kids等藝人的建議與支持。

JAESSBEE的首張單曲〈Every Moment With You〉，「如果問我最愛什麼時候的自己，答案就是現在，和理解我、相信著我的你共度的此時此刻」、「無法實現的那些夢想，將它們再次聚集，若還是不行，那就笑一笑，再試一次就好啦」、「若碰上無法逃避的日子，就把它揉一揉丟開吧，即使全力阻擋，明天也依然會到來，Get it over, tonight」等歌詞，都再再鼓勵到忙於現代社會的人們。

▼JAESSBEE〈Every Moment With You〉獲得各方實力派專家相助。（影片／取自YouTube／MMTG 문명특급，如遭刪除請見諒）

秉持著這樣的想法，JAESSBEE的起步是地方慶典，步步累積人氣到後來登上音樂節目，每一步都充滿了真心與努力，他們的音樂與表演，不僅僅是商業合作的結果，更是一群人出於對音樂的熱愛與對舞台的嚮往，凝聚出的成果。

在〈Every Moment With You〉的MV留言區，可見網友們都說「做著想做的事情的人們是如此閃閃發光」、「在充滿嘲諷與挖苦的時代裡，事實上我們每個人都需要這樣的支持與鼓勵吧，總覺得眼淚似乎要流下來了」、「相信你自己，如果你也搞不懂你自己，那就相信在你身邊的我，這句歌詞真的太好了，如果沒有勇氣相信自己，那就相信相信著你的我，眼淚止不住地流下來了」。

▼JAESSBEE舉辦小型演唱會，與粉絲共度溫暖歡樂時光。（影片／取自YouTube／MMTG 문명특급，如遭刪除請見諒）

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