央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

記者劉宛欣／綜合報導

每年春節期間，最受大陸觀眾矚目的盛事之一就是央視春晚。28日晚間8點，2025年春節聯歡晚會播出，稍早公開了節目陣容，台灣藝人包含蘇有朋、蕭敬騰、楊宗緯、劉謙等4人登台演出，其中劉謙將獨挑大梁呈現魔術表演，蕭敬騰預計與王一博合唱〈我可以〉，而陣容中最引人注目的當屬睽違7年沒開金嗓的王菲，預計將是整場春晚的收視最高點。

▲央視春晚今夜登場。（圖／翻攝自微博）

蘇有朋將與李偉霆、張藝興等人共同擔任開場表演〈如意舞步〉。蕭敬騰將與王一博一同演唱〈我可以〉，這也是他自2011年、2018年及2022年以來，第4次登上央視春晚舞台。楊宗緯曾在《超級星光大道》與蕭敬騰有過多次精彩對決，兩人如今各自擁有一片天，粉絲無不期待他們的表現。

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▲蘇有朋、楊宗緯。（圖／翻攝自微博）

劉謙繼去年登台，今年再次以魔術表演為春晚增色。他去年春晚前夕被診斷出罹患肺腺癌零期，為了不影響表演延遲手術，並且在春晚演出後順利接受手術，康復情況良好。今年，劉謙再度登上春晚舞台，將以《畫蛇添福》的蛇年主題表演魔術，這一幕無疑再次吸引觀眾目光。

▲劉謙、蕭敬騰。（圖／翻攝自微博）

另一方面台灣觀眾熟悉的馬來西亞歌后梁靜茹將首次登上春晚舞台，這是她出道25年來的首次在春晚亮相。天后王菲則在睽違7年後，第5次站上春晚舞台，演唱她的經典歌曲，預計將引爆全場。