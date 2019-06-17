孫生「脫剩紅內褲」狂撩G奶女優　明日花綺羅「1個反應」他崩潰哭

記者林彥君／台北報導

日本G奶女優明日花綺羅、「反骨男孩」成員孫生今（17日）上由熊熊和黃鴻升（小鬼）主持的《星光雲！RUN新聞》，明日花綺羅和孫生要合作解開謎題，找到鑰匙，過程中孫生不斷直視明日花綺羅放電，狂喊肉麻情話：「I need you ，我的夢。」更直言不想從夢境中醒來。

▲孫生與明日花綺羅拍攝《星光雲！RUN新聞》。（圖／ETtoday攝）

在遊戲闖關中，小鬼和孫生要用筷子夾起10個硬幣，分別放在熊熊、明日花綺羅的鎖骨上，平時不拘小節的孫生，動作又輕又柔，就怕用痛明日花綺羅，速度明顯落後小鬼的隊伍。不過孫生不在意進度，反而陶醉在兩人世界，問明日花綺羅的手機防水嗎？又接著說：「防不了我的愛如潮水。」

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▲孫生要夾硬幣，放到明日花綺羅鎖骨上。（圖／ETtoday）

孫生撩妹哏狂發，趁著熊熊和小鬼不在身旁時，對著明日花綺羅說：「我沒有不好的習慣，但沒有妳我不習慣。」不過明日花綺羅回給孫生一個禮貌的微笑，接著用手上的筆敲孫生嘴唇，讓孫生哭喊：「我被假笑了！」

▲孫生脫剩紅內褲跳入泳池。（圖／ETtoday）

在找尋鑰匙的過程中，孫生脫掉褲子，露出紅色內褲跳進泳池，讓熊熊虧：「怎麼又穿這件？」明日花綺羅也笑說：「最好這件也脫了！」不過被大家阻止，最後孫生成功找到鑰匙完成任務，熊熊為了幫小鬼謀福利，加碼要小鬼和孫生和明日花綺羅互看5秒做選擇，選出最Man的人。

▲明日花綺羅和孫生上節目玩闖關遊戲。（圖／ETtoday）

明日花綺羅分別和孫生、小鬼對看後，最後選擇小鬼，還獻上愛的抱抱，讓孫生站在一旁好羨慕。明日花綺羅說：「孫生愛搞笑感覺不正經，個人覺得孫生很好笑，如果要選男人，會選擇小鬼。」讓孫生走心直喊：「我被發好人卡！」讓現場笑翻。

▲孫生與明日花綺羅上熊熊、小鬼主持的《星光雲！RUN新聞》。（圖／ETtoday攝）