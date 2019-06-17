利菁動「聲帶手術」！　噤聲3天曝近照…網敲網聲音開箱文

記者劉宜庭、林彥君／台北報導

利菁從購物台轉任綜藝節目主持人，犀利的說話風格深受網友喜愛，一開口沙啞嗓音更是她的一大特色，觀眾幾乎一聽聲音，就能知道是她。豈料，她近來透露，自己動了聲帶手術，需住院一天、噤聲3天，期間老公也貼心陪伴在旁。

▲利菁的沙啞嗓音是一大特色。（圖／翻攝自Facebook／利菁 Regine）

請繼續往下閱讀...

利菁與小14歲的許育仁（許仙）結婚約17年，感情依舊像熱戀期的情侶般甜蜜，她15日透露自己動了「聲帶小手術」，僅需住院一天，要粉絲別擔心，她也PO出住院期間，在病床邊陪伴、熟睡著的老公，忍不住感性表示，「這照片，讓我秒懂，何謂『夫妻』？！一起天天面對『房租水電』、『生老病死』叫『夫妻』。」

▲利菁動聲帶手術住院期間，老公陪伴在旁。（圖／翻攝自Facebook／利菁 Regine）



▲利菁手術後，17日PO出最新近照。（圖／翻攝自Facebook／利菁 Regine）

事隔2天，利菁今（17日）再度發文透露，因為手術的關係，必須要噤聲3天，沒想到，竟看到有網友敲碗、建議她直播「聲音開箱文」，為此忍不住大翻白眼，開玩笑說，「難道你們會期望我變林志玲或詹子晴。」她坦言，明天就可以說話，自己內心其實很忐忑，除了表示「謝謝SIRI這幾天幫忙」，文末仍不忘問眾人，「要直播嗎？」

針對此事，利菁經紀人回應《ETtoday星光雲》，「菁姐做小手術，因聲帶過度使用，或發聲不正確快長繭，需休息3天無法使用喉嚨說話，節目會照常錄影。」