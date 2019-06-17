《寄生上流》台灣上映倒數11天　奉俊昊親筆寫信：拜託忍住別暴雷

記者吳孟庭／綜合報導

在本屆坎城影展獲得金棕櫚獎的南韓電影《寄生上流》，在韓上映18天即將突破20億台幣票房的好成績，也預計於6月28日在台上映，不過上映這麼久，卻少見韓媒劇透劇情，原來是導演奉俊昊懇切拜託，甚至親筆寫信，「為了接下來看片的人，不要暴雷，請在一無所知的情況下觀賞。」

▲《寄生上流》奉俊昊拜託大家忍住別暴雷。（圖／翻攝自YouTube／CatchPlayMovies）

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《寄生上流》在台上映倒數11天，今（17）日中午舉辦媒體試片，片商特地準備了來自導演的小驚喜－一封親筆簽名信，標明「來自《寄生上流》導演奉俊昊的請求」，他舉例如果看完某部好萊塢電影，有人在離場前大喊「原來布魯斯威利是鬼！」就會讓等待進場的觀眾陷入崩潰與憤怒。

奉俊昊懇求所有觀看過的觀眾不要暴雷，「在撰寫本片評論時，請盡量不要透露兩兄妹開始當家教以後（這一點在預告中已經揭露），故事會如何展開。您貼心的克制，對觀眾與極力促成這部電影的團隊來說，將是最棒的禮物。」

▲奉俊昊親筆寫信懇求大家別劇透。（圖／CatchPlay提供）

奉俊昊與主演演員也錄製影片誠懇拜託，「我想所有電影都不例外，在一無所知的狀態下觀賞，最能完整享受電影。希望看過的人，為了之後要看的人，能忍住不要劇透！」

▲奉俊昊與宋康昊（右）合作過多部電影。（圖／CatchPlay提供）

導演奉俊昊與影帝宋康昊，從《殺人回憶》、《駭人怪物》、《末日列車》到最新的《寄生上流》以合作多年，導演把宋康昊比喻成球王梅西，影響整個團隊，一個舉手投足就能改變比賽的節奏，導演難掩欽佩之情說：「我有榮幸和宋康昊相識17年之久，與其說是角色需要，他更像是心靈支柱般的存在。在《寄生上流》中，我們將再次見識到他身為演員的強大演技。」

▲《寄生上流》即將在台上映。（圖／CatchPlay提供）

《寄生上流》描述一家四口全是無業遊民的爸爸基澤（宋康昊 飾）成天遊手好閒，直到積極向上的長子基宇（崔宇植 飾）靠著偽造的文憑來到富豪朴社長（李善均飾）的家應徵家教，兩個天差地遠的家庭因而被捲入一連串意外事件中。預計6月28日正式在台上映。