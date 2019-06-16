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太妍認罹患憂鬱症：過得不好！　陷入低潮「YT無限期停止更新」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星太妍歌喉出眾、外型亮麗，常在螢幕前展現活潑的一面，也會透過IG與粉絲互通有無，怎料，她16日晚間陷入低潮，先是回答了幾題題目，答案卻都是有氣無力的「沒有」，接著自爆「罹患憂鬱症正在努力治療中」，低潮的限時動態連發，嚇壞大批粉絲。

▲▼太妍認罹患憂鬱症：過得不好！　低潮連PO文「大家都是病患」（圖／翻攝自太妍IG）

▲太妍認罹患憂鬱症，低潮連PO文「大家都是病患」。（圖／翻攝自太妍IG）

太妍16日主動在IG限時動態發文「問我問題吧」，有人問她最近過得好嗎？她回答「（過得）不好」，看得出來心情陷入低潮，甚至罕見回答多個負面題問，例如，何時要退社、過了30歲請懂事一點，她都一一回答，「沒有，我要努力生活」、「不管是30歲還是40歲都一樣」。

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▲▼太妍認罹患憂鬱症：過得不好！　低潮連PO文「大家都是病患」（圖／翻攝自太妍IG）

▲粉絲問「過得好嗎」，太妍回答「過得不好」。（圖／翻攝自IG）

▲▼太妍認罹患憂鬱症：過得不好！　低潮連PO文「大家都是病患」（圖／翻攝自太妍IG）

▲網友嗆「除了沒有，不會說別的了嗎」，太妍認錯回「sorry」。（圖／翻攝自太妍IG）

▲▼太妍認罹患憂鬱症：過得不好！　低潮連PO文「大家都是病患」（圖／翻攝自太妍IG）

▲酸民叫她30歲了懂事點，太妍也親自回答。（圖／翻攝自太妍IG）

其中一題，有酸民發現她心情不好，竟用半語反嗆「躁鬱症嗎？嘖嘖」，沒想到，太妍狀態反常，低落地回應：「我現在為憂鬱症所苦，努力接受藥物治療，為了治癒正在努力中，不管是憂鬱症或躁鬱症，不要認為我是嘖嘖碎嘴、心情糟糕，大家都是生病的患者。」她近日陷入低潮，連正在經營的Youtube都將可能無限延期停止更新。

太妍的限時動態嚇壞粉絲，有位歌迷安慰她「我也正在治療憂鬱症，一起克服吧，為妳應援。」希望她早日恢復健康。

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