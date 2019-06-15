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《聲林2》iM海選進棚名單出爐！評審苦惱挑出最終5強

記者許逸群／台北報導

《聲林之王2》與「iM短影」聯手舉辦「聲林海選最終章」，今（15日）進行最後參賽資格後，擠進棚內錄影的5強終於出爐。在歌手小宇（宋念宇）、知名詞曲創作人吳易緯，以及量子娛樂經紀總監張亦定的評審下，最終由林禎祐、王喬尹、謝宜庭、羅雯欣與曾亦瑄確定進棚參加《聲林2》錄影。

▲聲林之王線下夢想賽五位選手確定進棚。（圖／記者林敬旻攝）

▲5強確定獲得進棚錄影資格。（圖／記者林敬旻攝）

唯一晉級的男生選手林楨祐笑說「像做夢一樣」，尤其聽到評審不斷稱讚在他之後的選手，讓他一度覺得無望。王喬尹則與林楨祐雷同，兩人的創作獲得評審青睞，未來都考慮進入創作組一較高下，王喬尹也說：「我唱歌可能沒有那麼好，但希望讓大家聽到我的創作。」

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▲聲林之王線下夢想賽，選手林楨祐確定進棚。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼林楨祐與王喬尹的創作獲得評審肯定。（圖／記者林敬旻攝）

▲聲林之王線下夢想賽五位選手確定進棚。（圖／記者林敬旻攝）

而演唱排序鄰近的謝宜庭、羅雯欣與曾亦瑄則接連獲得小宇的稱讚。小宇先說謝宜庭是今天第一個準晉級人選，接著評到羅雯欣時，他立刻變心，隨後著曾亦瑄也同樣獲得小宇賞識，讓不少網友笑稱「小宇老師好花心」。不過小宇在與其他評審討論後，這3名歌唱實力派女聲都獲得晉級機會。

▲聲林之王線下夢想賽，選手謝瑀忻確定進棚。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼謝宜庭與羅雯欣的唱功令人驚艷。（圖／記者林敬旻攝）

▲聲林之王線下夢想賽，選手羅雯欣確定進棚。（圖／記者林敬旻攝）

值得一提的是，唱功了得的羅雯欣受訪時立刻露出感冒的沙啞聲，她坦言在唱歌前相當緊張，還不斷使用口腔噴霧，不過演唱卻毫不受干擾，讓大夥相當佩服。另外，晉級者之一的曾亦瑄年僅18歲，她笑說，一直很喜歡唱歌，高中本來要讀戲劇科沒考上，後來被朋友推薦參加海選才來挑戰。

▲聲林之王線下夢想賽，選手曾亦瑄確定進棚。（圖／記者林敬旻攝）

▲唱功了得的曾亦瑄才18歲。（圖／記者林敬旻攝）

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