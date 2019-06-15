《聲林2》海選嘶吼飆唱「王子的新衣」　小宇：你有這條件

記者許逸群／台北報導

《聲林之王2》與「iM短影」聯手舉辦「聲林海選最終章」今（15日）下午進行最後參賽資格。選手周中全演唱蕭敬騰的《王子的新衣》，嘶吼飆唱讓全場相當驚艷，評審小宇（宋念宇）也給予高評價，認為他技巧足夠，接下來要補強的是聲音的辨識度。

▲《聲林2》線下夢想賽選手周中全。（圖／記者林敬旻攝）

選手周中全一開口嘶吼的唱腔令人驚艷，評審小宇認為他未來若有機會進棚，或許有許多組別都可以考慮，「你絕對有這個條件」。不過周中全笑說，自己不會跳舞、不會RAP，寫歌也不好聽，但在被要求演唱自創曲後，又被小宇誇讚說：「哪裡難聽？」小宇甚至直接哼起他的自創曲，給予鼓勵。

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▲評審小宇不厭其煩地給予每位選手建議。（圖／記者林敬旻攝）

小宇對每個選手都評得相當仔細，除了鼓勵，也會給予建議，讓不少網友稱讚他「句句到點」，「小宇真的好仔細給每個人建議」。《聲林》學姐張若凡也會到場分享經驗談，「我覺得緊張是必然的，趁著有這個緊張的動力還有能量，讓這變成你穩定輸出的寶物，運用這個能力發揮自己。」

「聲林海選最終章」5月24日至6月13日期間內下載並使用iM短影拍攝影片挑戰指定話題，獲得網友給予火箭。最後在百名選手中挑選出20名選手參加線下夢想賽，今進行最後參賽資格。線下夢想賽評審則是歌手小宇、知名詞曲創作人吳易緯，以及量子娛樂經紀總監張亦定。