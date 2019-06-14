張若凡演技爆棚　苦求鄭可強「我們結婚好不好」超入戲

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》「放聲週記」今（14日）播出聲林劇場，在小高老師的指導下，林怡廷、馮玟璇與許莉潔一組，鄭可強、張若凡與小愛一組。雖然練習片段中看來還在學習階段，但可看出大夥的演技已有一定程度，其中張若凡更是演技爆棚，與鄭可強的情侶戲碼相當吸睛。

▲▼鄭可強的角色得在媽媽與女友間做抉擇。（圖／ETtoday）

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鄭可強飾演男主角施懷興，在母親與女友間得做出抉擇；小愛所飾演的媽媽是個極度沒有安全感的女人，在失去丈夫後，將感情寄託在兒子身上，甚至有些戀子情結；張若凡所飾演的女友徐念忻，背景則是個嚮往擁有家庭的孤兒。張若凡緊抓住鄭可強的手苦求「我們結婚好不好」，卻受到小愛的攔阻，三人間情感互相拉扯的劇情顯得張力十足。

▲▼年紀輕輕的林怡廷飾演起媽媽有模有樣。（圖／ETtoday）

「豬玟潔」組演出的主題是「我的媽媽遇見鬼」。林怡廷飾演家境困苦但個性樂觀的單親媽媽；馮玟璇是飾演女兒，雖然孝順，但相當有自己的想法；許莉潔則是在旁不斷有獨角戲的「不明物體」。馮玟璇笑說，因為要三個人對戲，劇中設定看不到許莉潔，可是卻常常不小心失誤跟許莉潔對到眼，讓許莉潔只好搞笑地催眠大家「妳看不到我」！