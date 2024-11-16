Albee曖昧男「早上6點半送禮物到家樓下」！打開看怒了：超沒禮貌

記者潘慧中／綜合報導

Albee（范乙霏）外貌甜美、身材火辣，異性緣頗佳。然而，某任曖昧對象曾在早上6點半送一樣東西到她家樓下，雖然在外界看來很貼心，但一看到那樣禮物後，她坦言「超生氣的」！

▲Albee曾被曖昧對象惹毛。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



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Albee最近上《甄心分享小琳鐺》透露，當時剛好是生理期，6點起床準備出門工作時，6點半突然收到曖昧對象傳訊息說「我在妳家樓下」，她大吃一驚。

▲▼Albee早上6點半突然收到曖昧男的訊息。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



由於Albee當下忙著梳理不便下樓，曖昧對象就把東西寄放在警衛室。她下樓才發現原來是一個保溫杯，裡面是對方自製的紅豆湯，看似暖心的舉動，但她坦言其實很生氣。

▲Albee曖昧男親自煮紅豆湯。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



原因是時間太早了，曖昧對象擅自跑到住家樓下，Albee認為「超級沒禮貌」，她覺得很困擾，一點都沒有感到驚喜；另一個原因是她超討厭喝紅豆湯。於是，她當時馬上就回傳訊息告訴對方，「你以後不要再這樣了，我很不開心」，雙方關係也因此慢慢疏離。

▲▼Albee解釋生氣原因。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

