快訊／梁鉉錫宣佈全面退出YG　「我會放下所有職務」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓經紀公司龍頭YG娛樂，社長梁鉉錫創立公司以來紛爭不斷，近來更爆出他替藝人隱匿吸毒事實，還威脅韓瑞希「要對付你不難」，受到社會責難。在報導陸續曝光後，他14日下午3點左右發表聲明：「從今天起，我將會放下所有YG職務。」宣布卸下社長一職。

▲梁鉉錫退出YG。（圖／翻攝自KBS、D社）

梁鉉錫14日下午發給各大媒體聲明文，內容第一句以抱歉為開頭，「對於喜愛YG以及經紀公司藝人的粉絲感到很抱歉，如雪片般飛來的責難，對於我們的職員也感到很抱歉。」媒體所指的報導內容，他解釋「我連提起都覺得無恥又污辱的話語，不分是非像真相般的事情，一直以來我都忍耐著且撐了過來，但現在真的很難再繼續了。」決定從今起將卸下YG所有職務，不希望再讓他所愛的YG以及旗下藝人受到傷害。

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「YG裡依舊有許多比我有能力的專家，我退下可以讓他們更有成長空間，也是個好的契機。我真心希望YG儘早恢復穩定狀況。」雖然卸下所有職務，但梁鉉錫心心念念YG。最後，他向大眾喊話「我堅信，現在所有的報導與輿論事實，都會將在未來通過調查水出石落。」

梁鉉錫過去以團體徐太志和孩子們出道，1996年向粉絲道別後，退居幕後創立YG娛樂經紀公司，經營23年以來，將YG的名聲擴展向全世界，培育出許多大勢團體，如今爆出內部弊病嚴重，他選擇下台謝罪。