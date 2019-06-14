「最美排長」楊晴成新一代擋泥板女神　忠實粉絲跳海示愛

記者林奕如／台北報導

楊晴演出《女兵日記》後，有「最美排長」封號，續集《女力報到》也吸引大批忠實粉絲到場支持。近日有人還發現粉絲將她穿著軍裝的照片放在機車車牌下方，讓她躍身成為新一代「擋泥板女神」，她對此大為感動：「這實在太有趣了。不過好像會被常被噴到雨水和泥，希望粉絲偶爾可以替我擦擦臉。」

▲楊晴成為新一代擋泥板女神。（圖／TVBS提供）

過去有許多知名女星如周慧敏、楊林、王祖賢等，都曾經當過風靡一時的「擋泥板女神」，如今楊晴也獲此殊榮，以另類的方式陪伴騎機車的粉絲上下班，楊晴表示：「可以跟那麼多女神一樣被放上擋泥板，覺得實在很榮幸，而且那照片是我在17連時喊口令的畫面，很多回憶又湧上心頭。」

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▲楊晴《女兵日記》增加知名度。（圖／記者張一中攝）

楊晴說自己與機車族粉絲很有緣，三個月前有位粉絲要她簽名在機車龍頭上，當時她還追問：「你確定？如果哪天你不喜歡我了，不就還要去重新烤漆。」沒想到對方依舊堅持，並透露會持續支持她，未來不需要再重新烤漆，最後她開心配合對方留下簽名。

近期還有粉絲的告白大冒險也令楊晴印象深刻，「有粉絲拍了影片放在IG，畫面是他大喊『楊晴我愛妳』後，直接跳進海裡。」對於粉絲們各式各樣的示愛行動，楊晴說已經充分感受到大家的熱情，但她呼籲粉絲們從事任何活動時，務必注意自身安全。