客台新戲取材「921大地震」　一看女主角網驚：是綾瀨遙師妹！

記者李欣容／台北報導

客台新戲《四分之三》日前於台北開鏡，女主角是綾瀨遙師妹特蕾沙，她是近年少數在日台兩地發展，成績優異的藝人，雖在台灣新竹出生，但不會講客語的她，也為此苦學客家話，也因演出經驗不多，哭戲對她而言是很大的挑戰。

▲左起黃湘婷、特蕾莎、吳承洋、大鶴。（圖／樂迷國際提供）

特蕾沙有「十頭身美女」的封號，簽約於日本最大的經紀公司集團「HORIPRO INTERNATIONAL」，是妻夫木聰、綾瀨遙、竹內涼真的師妹，身兼演員、歌手兩棲的發展。

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▲特蕾沙循日本開鏡傳統，禮送上啤酒預祝開鏡順利 。（圖／樂迷國際提供）

特蕾沙為戲閉關一個月苦練客語，看電視也都只看客家台，盡量讓自己處在客語的環境中，才能多聽多學，她自認個性和角色很像，屬於越挫越勇型，唯一比較難的是哭戲。

特蕾沙說：「因為這部戲是以921大地震為歷史背景，哭戲不少，在試鏡的時候因為太緊張剛開始哭不出來，後來哭得卡卡。」導演希望她能找到哭點開關，隨時有需要馬上就能掉眼淚。

她自認是好勝心很重的人，不會輕易示弱，「最近都在找哭點，因為我哭點很高，還在練習如何作到導演要的有層次的哭。」

▲特蕾沙是綾瀨遙師妹。（圖／樂迷國際提供）

▲特蕾沙為戲學客語。（圖／樂迷國際提供）

該劇描述921地震後，受災戶如何重拾對生活的希望，製作人陳美珊分享：「是講一個跛腳的男生，他的腳在921被壓斷，從小到大都長短腳，他的一步，只有別人的4分之3步。」直到遇見女主角，生命開始有了改變。由侯彥西、特蕾沙、吳承洋、黃湘婷、呂雪鳳、檢場、大鶴、段可風主演，預計今年10月播出。