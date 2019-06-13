小S遭網酸「只會用《康熙》老哏」吃豆腐 　走心：不瞭解我

記者林彥君／台北報導

大S、小S、范曉萱和阿雅在WeTV《我們是真正的朋友》合體，四人全副武裝參與潑水節，小S戴著米妮的頭帽，大S穿黃色雨衣以及粉色蛙鏡，小S調皮地拿起水槍猛射，還被路人反擊猛灌水，四人玩瘋，直喊：「有仇報仇，有冤報冤。」阿雅則說，「我們水比尖細，情比堅高。」





▲ 大S、小S、范曉萱和阿雅參加撥水節。（圖／WeTV提供）

小S在節目中看網路評論，發現網友都在講大S的好話，氣的直說網友「根本都是在講我的壞話！」網友不但說小S臉僵，還虧她在節目中一直用在《康熙來了》中的老哏，如吃男明星豆腐、做鬼臉等，讓小S氣得替自己辯駁：「我離開《康熙》根本沒有再做這些事，網友都不瞭解我。」

大S則打趣說，「妳打去跟他吵架！」讓小S忍不住問，「我在這趟旅行有吃男明星豆腐嗎？有做鬼臉嗎？」大S幽默說，「這趟旅行有男明星嗎？」

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▲大S、小S、范曉萱和阿雅上實境秀。（圖／WeTV提供）



四人回憶兒時與媽媽的相處，小S說，「我小時候都希望我媽媽永遠不要回家。」透露有一次當徐媽媽要揍她時，大S出面保護她，並對徐媽媽說，「好了啦！你們為什麼要打她？」當時小S很害怕的躲起來，徐媽媽要大S去寫功課不要多管閒事，大S回嗆，「現在三更半夜的，誰還有功課要寫？」之後趕緊拉著小S帶去房間睡覺，展現姊姊護妹妹的風範，讓網友大讚：「大S真是俠女。」

