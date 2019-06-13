允浩、邕聖祐首次SOLO、SOMI終於出道！6月上旬KPOP回歸懶人包

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文／Ms.哭包

6月上旬的韓語樂壇，比起團體，多位 SOLO 歌手蓄勢待發，相繼推出新作！東方神起允浩首次 SOLO 出輯、邕聖祐的第一首單曲、「韓流天后」BoA 新單曲、SOMI 正式出道...讓我們一起看看有哪些人回歸吧～

SOLO 男歌手

時隔近三年，以 SOLO 歌手身份回歸的B1A4 燦多，3日帶來新專輯《ONE FINE DAY》。同名主打〈ONE FINE DAY〉由知名抒情曲製作人尹鍾信操刀，從沒有霧霾遮蔽的湛藍天空中獲得靈感，並透過燦多清淡卻又充滿感染力的嗓音，唱出回憶愛情曾經的美好。

在美國、韓國兩地頻繁活動的 Jay Park，在7日發行新專輯《The Road Less Traveled》，由近日釋出的歌曲列表可知，包含主打歌〈Feng Shui〉在內，專輯收錄曲多達17首。專輯除了有自家製作人、藝人助陣外，更與10幾位西洋嘻哈歌手合作，陣容的華麗程度不同凡響。同日， SS501 出身的許永生也將帶來迎接 SOLO 八週年的專輯《MOMENT》，一展抒情唱功。

Wanna One 出身的邕聖祐，在團體解散後遲遲沒有音樂作品。近日參與PEPSIxSTARSHIP企劃，11日推出單曲〈HEART SIGN〉，與製作過 Wanna One〈Never〉、〈Energetic〉等夯曲的製作團隊 Flow Blow 合作，帶來清爽的夏日歌曲。

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東方神起允浩於12日發行出道15年首張 SOLO 專輯《True Colors》，意味著要用獨一無二的音樂色彩及表演，展現出自身的魅力。

SOLO 女歌手

「韓流天后」 BoA 於4日推出的自作曲〈Feedback〉，是一首有著歡快節奏的復古舞曲，以機智的歌詞直率地表達出想獲得確信的愛情告白。與實力派 Rapper Nucksal 的合作，也令人耳目一新。

曾為 JYP 旗下藝人，期間限定女團 I.O.I 出身的 SOMI ，在2018年9月簽約新公司 The Black Label 後，終於確定在6月13日正式個人出道！相信粉絲們都等不及她的出道作，將以何種風格呈現。

男團

即將迎來出道9週年，平均年齡才26.2歲的 TEENTOP，4日發行新專輯《DEAR. N9NE》。主打歌〈Run Away〉是首慢波特與 Tropical House 結合的歌曲，由隊長 CAP 參與作詞，以「青春的美麗逃脫」為主題，唱出希望從擔心與徬徨中走出自己的路。而有「刀群舞偶像」之稱的他們，這次準備了能在節制動作中感受到力量感及性感的表演。

去年10月出道的 ATEEZ，近期進行了名為「ATEEZ NEXT SONG」的企劃，將主打歌交由粉絲投票表決，從〈Illusion〉及〈Wave〉兩首歌曲中選擇。10日他們將透過 Mnet電視台播出的《ATEEZ: TREASURE MAP》進行回歸，直播中可以看到新歌舞台。

女團

2017年從選秀節目《偶像學校》誕生的 fromis_9，4日推出新專輯《FUN FACTORY》。專輯概念從「擺脫無聊的日常，一起開心地玩！」的概念出發，包含主打歌〈FUN!〉、〈LOVE RUMPUMPUM〉、〈FLY HIGH〉，共收錄3首歌。特別的是，〈FUN!〉的 MV 中模仿了化妝品、洗髮精、運動、汽水等廣吿，有趣又清爽。

宇宙少女4日推出特別專輯《For the Summer》，一改神秘風格，走夏日風。主打歌〈Boogie Up〉是首電子龐克風舞曲，輕快的旋律與清涼感滿滿的 MV 場景，讓人好想跟著成員們在藍天白雲下一起奔跑，渡過夏天～

另外，有「女版DEAN」之稱R&B唱將SAAY 在7日發行新作、Red Velvet 及 Stray Kids 都預告在19日回歸。而美聲三人組 Urban Zakapa、實力派唱將Ailee、SUPER JUNIOR藝聲、SF9、請夏、O.WHEN等人也預計在6月回歸，一起期待吧！