田中千繪走出靈堂掩面爆哭　漲紅臉哽咽：馬如龍是最照顧我的前輩！

記者林彥君／台北報導

馬如龍9日病逝新光醫院，享壽80歲。馬如龍在2008年參演電影《海角七號》，結識田中千繪、范逸臣、民雄等人，田中千繪今（12日）到馬如龍靈堂致意停留近一小時，她走出靈堂面容憔悴，忍不住掩面淚崩，「馬大哥是照顧我最多的前輩，他一直不希望我孤單，尤其是拍《海角七號》的時候，真的很謝謝他。」

▲田中千繪走出馬如龍靈堂爆哭。（圖／記者黃克翔攝）

田中千繪頻頻拭淚，一度哽咽無法說話， 田中千繪說，有聽說馬如龍的身體狀況不好，但是一直沒有確定的消息，所以她讓自己往好處想，「前幾天收到馬大哥過世的消息，馬大哥的家人很低調，一直沒讓我們知道馬大哥真正的狀況，我尊重他們。」

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▲田中千繪難過到一度說不出話。（圖／記者黃克翔攝）

田中千繪回憶在拍《海角七號》時，馬如龍擔心來自日本的她不熟悉，在拍戲時一直找田中千繪聊天，「那時候我不知道台灣拍攝現場是怎樣的感覺，也不知道馬大哥是這麼資深的演員，一直找後輩聊天，我覺得馬大哥是照顧我最多的前輩，他一直不希望我孤單，尤其是在拍《海角七號》的時候，真的很謝謝他。」

▲民雄到馬如龍靈堂致意。（圖／記者黃克翔攝）

民雄回憶起當時在拍電影《海角七號》的過往，感謝前輩與大嫂沛小嵐的照顧，約莫3年前還曾一起出席過公益活動，如今發生憾事覺得相當遺憾。民雄表示，有慰問沛小嵐，並透露她看起來「非常憔悴」，希望她保重好身體，也在靈堂前期許馬如龍到極樂世界可以過得好。

