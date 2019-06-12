ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

田中千繪走出靈堂掩面爆哭　漲紅臉哽咽：馬如龍是最照顧我的前輩！

記者林彥君／台北報導

馬如龍9日病逝新光醫院，享壽80歲。馬如龍在2008年參演電影《海角七號》，結識田中千繪、范逸臣、民雄等人，田中千繪今（12日）到馬如龍靈堂致意停留近一小時，她走出靈堂面容憔悴，忍不住掩面淚崩，「馬大哥是照顧我最多的前輩，他一直不希望我孤單，尤其是拍《海角七號》的時候，真的很謝謝他。」

▲▼0612 馬如龍靈堂：田中千繪。（圖／記者黃克翔攝）

▲田中千繪走出馬如龍靈堂爆哭。（圖／記者黃克翔攝）

田中千繪頻頻拭淚，一度哽咽無法說話， 田中千繪說，有聽說馬如龍的身體狀況不好，但是一直沒有確定的消息，所以她讓自己往好處想，「前幾天收到馬大哥過世的消息，馬大哥的家人很低調，一直沒讓我們知道馬大哥真正的狀況，我尊重他們。」

請繼續往下閱讀...

▲▼0612 馬如龍靈堂：田中千繪。（圖／記者黃克翔攝）

▲田中千繪難過到一度說不出話。（圖／記者黃克翔攝）

田中千繪回憶在拍《海角七號》時，馬如龍擔心來自日本的她不熟悉，在拍戲時一直找田中千繪聊天，「那時候我不知道台灣拍攝現場是怎樣的感覺，也不知道馬大哥是這麼資深的演員，一直找後輩聊天，我覺得馬大哥是照顧我最多的前輩，他一直不希望我孤單，尤其是在拍《海角七號》的時候，真的很謝謝他。」

▲▼0612 馬如龍靈堂：民雄。（圖／記者黃克翔攝）

▲民雄到馬如龍靈堂致意。（圖／記者黃克翔攝）

民雄回憶起當時在拍電影《海角七號》的過往，感謝前輩與大嫂沛小嵐的照顧，約莫3年前還曾一起出席過公益活動，如今發生憾事覺得相當遺憾。民雄表示，有慰問沛小嵐，並透露她看起來「非常憔悴」，希望她保重好身體，也在靈堂前期許馬如龍到極樂世界可以過得好。
 

推薦閱讀

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

快訊／阿翔偷吃出面了！認對不起最愛的老婆「沒拿捏好分寸」

快訊／阿翔偷吃出面了！認對不起最愛的老婆「沒拿捏好分寸」

快訊／阿翔老婆說話了！ 53字文「一開口就道歉」

快訊／阿翔老婆說話了！ 53字文「一開口就道歉」

沛小嵐17歲美照曝光！　網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」

沛小嵐17歲美照曝光！　網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」

快訊／謝忻認「違反社會道德」：越了不可跨越的那條線

快訊／謝忻認「違反社會道德」：越了不可跨越的那條線

上車密會阿翔！　他爆謝忻在車後座「脫光光換衣服」…留飾品害正宮起疑心

上車密會阿翔！　他爆謝忻在車後座「脫光光換衣服」…留飾品害正宮起疑心

起底阿翔「超正模特兒老婆」！小心呵護10年秘密情　為老公退出幕前卻遭背叛

起底阿翔「超正模特兒老婆」！小心呵護10年秘密情　為老公退出幕前卻遭背叛

阿翔當街勾吻謝忻「連浩子也被捲入」！　打死不認戀情放大絕

阿翔當街勾吻謝忻「連浩子也被捲入」！　打死不認戀情放大絕

謝忻私傳「黑蕾絲內褲照」還露乳溝！　阿翔笑「她就調皮」…老婆全知情

謝忻私傳「黑蕾絲內褲照」還露乳溝！　阿翔笑「她就調皮」…老婆全知情

阿翔認了偷吃「網狂轟沒誠意」　天心小編也怒了：他在講什麼

阿翔認了偷吃「網狂轟沒誠意」　天心小編也怒了：他在講什麼

謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》…製作人回應了

謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》…製作人回應了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！　見面2分鐘「他一把摟住」在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」　卻當街偷情閨蜜謝忻

快訊／阿翔偷吃出面了！認對不起最愛的老婆「沒拿捏好分寸」

快訊／阿翔老婆說話了！ 53字文「一開口就道歉」

沛小嵐17歲美照曝光！　網一看秒懂馬如龍「為什麼對她著迷」

快訊／謝忻認「違反社會道德」：越了不可跨越的那條線

上車密會阿翔！　他爆謝忻在車後座「脫光光換衣服」…留飾品害正宮起疑心

起底阿翔「超正模特兒老婆」！小心呵護10年秘密情　為老公退出幕前卻遭背叛

阿翔當街勾吻謝忻「連浩子也被捲入」！　打死不認戀情放大絕

謝忻私傳「黑蕾絲內褲照」還露乳溝！　阿翔笑「她就調皮」…老婆全知情

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

田中千繪, 馬如龍

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 不是修圖！《超偶》曾昱嘉甩肉30公斤現身...公開減肥過程
  2. 謝忻急性高山症…靠阿翔「神秘簡訊」秒救援！　旁人聽了驚呆：愛的力量
  3. 演員黃甄妮離開三立轉當歌手！　獲「曾之喬、魏蔓」大讚
  4. 楊貴媚曝「馬如龍回來了」　孫子返家對椅子喊：阿公！
  5. 如何當3個女兒的好爸爸？　樂團主唱「每週五約會」
  6. 乾兒子王中平緩緩走出靈堂「馬如龍好像還在」：他只是在演一齣戲　
  7. YG自備毒品診斷工具「iKON活動前先在公司尿檢」　B.I退隊確定了！
  8. 王大陸新電影主題曲曝光！　搖滾鐵肺「實力派唱將」演唱
  9. 成龍道歉老婆：不是一個好愛人　自洩冠妻姓「永遠是我錯」
  10. 「你的偶像終究不是你的偶像」他該負責，歌迷也不能置身事外

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366