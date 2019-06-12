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B.I爆吸毒衰到她！LEE HI等3年好不容易回歸　宣傳恐生變

記者吳孟庭／綜合報導

南韓YG娛樂公司又爆出吸毒疑雲，旗下男團iKON隊長B.I被媒體公開對話紀錄，疑似在2016年購毒並吸食，消息傳出雖然公司先否認，並表示正在確認中，但他正在幫同公司LEE HI（李遐怡）上節目宣傳打歌，演出恐怕會直接被腰斬，而他手頭上已錄製的幾檔節目也正在討論是否直接剪掉。

▲B.I爆吸毒衰到LEE HI！等3年好不容易回歸　宣傳恐生變。（圖／翻攝自MBC）

▲LEE HI跟B.I正在打歌中。（圖／翻攝自MBC）

B.I爆吸毒，最大苦主就是等了3年才回歸樂壇的LEE HI了，她的主打歌《NO ONE》因為由B.I跨刀獻唱rap部分，因此從5月底回歸以來，兩人上遍各大電視台、廣播節目進行宣傳，然而卻在宣傳還沒結束之前，男方就爆出吸毒疑雲。

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LEE HI更是命運最慘，本來由選秀節目《KPOP STAR》第二名出身，同年底就立馬發片，隔年也橫掃音樂節目各大頒獎典禮新人獎，可說是星途一片看好，然而發片時間突然減緩，以每3年出一張的超龜速方式出現在樂壇。

好不容易今年終於回歸，但LEE HI上月底發片前幾天，先被爆出公司老闆楊賢碩（又譯梁鉉錫，暱稱為老楊）疑似捲入性招待外國富商，讓回歸喜訊蒙上一層陰影，結果現在宣傳期都還沒結束，又爆出合作夥伴B.I吸毒醜聞，恐影響往後的宣傳行程。

▲B.I爆吸毒衰到她！LEE HI等3年好不容易回歸　宣傳恐生變。（圖／翻攝自LEE HI IG）

▲B.I爆吸毒，LEE HI宣傳活動恐有變動。（圖／翻攝自LEE HI IG）

另外，B.I參與錄製的綜藝節目如《叢林的法則》、《布達佩斯大飯店（暫譯）》則表示，將待YG官方聲明與立場發布後，再決定是否將B.I已經錄製的部分剪掉。

22歲的iKON隊長B.I因擔任創作主力，備受老闆梁鉉錫喜愛。韓媒《DISPATCH》12日公佈B.I的對話紀錄，顯示他在2016年開始便使用大麻、LSD等毒品。B.I透過通訊軟體KAKAOTALK向A某說：「顆顆顆，我想吸那個（指LSD）一輩子」。

對此「YG娛樂」對《DISPATCH》回應：「YG有嚴格管控藝人用藥問題，B.I與2016年毒品事件無關。YG每2個月1次會從美國購買簡易毒品診斷工具，自主進行毒品反應檢查。iKON於活動前也會在公司裡進行尿檢，包括B.I在內所有成員都沒有出現陽性反應。」並再次強調，當時A某為了減刑故意說出B.I的名字，但事後三次調查的供詞都相當反覆。不過在《DISPATCH》新聞刊出後，YG娛樂則對韓媒們表示：「正在確認中。」

▼LEE HI正在和B.I一起打歌。（影片來源：YouTube OfficialLEEHI）

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關鍵字

LEE HI, 李遐怡, B.I, iKON, YG娛樂, 日韓風

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