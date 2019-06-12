謝忻私傳「黑蕾絲內褲照」還露乳溝！　阿翔笑「她就調皮」…老婆全知情

記者田暐瑋／綜合報導

謝忻和阿翔認識10多年，不倫戀被逮個正著！近年多次傳出緋聞，甚至同進同出還同車密會，卻都澄清只是兄弟，兩人過去上節目曾透露彼此太要好，謝忻常會傳乳溝照給阿翔欣賞，甚至還把自己的黑色蕾絲內褲傳給對方，嬌嗔：「很有趣嘛～」而阿翔老婆也全都知情，但阿翔絲毫不避嫌，只笑說：「她調皮搗蛋。」

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謝忻和阿翔2017年一起上過《小燕有約》，被問到翔嫂會不會對兩人的好交情吃醋，阿翔表示「從來沒有」，謝忻接著透露某次一起主持尾牙活動，對方傳訊來說了一句：「照片傳來。」其實是要她傳休息室的照片，沒想到她卻傳了一張自己露乳溝的性感照，讓阿翔當場傻眼。

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▲阿翔和謝忻一起上節目。（圖／翻攝自YouTube／小燕有約）



不只如此，謝忻透露和浩角翔起有個聊天群組，某次3人要對隔天的外景服裝，阿翔先傳來打算搭配的外景服，她突然腦筋一動，就拍了自己穿的黑色蕾絲內褲傳到群組，當時在節目中阿翔回嗆她：「有夠無聊的！」而謝忻則是裝出一臉無辜說：「就是明天的衣服啊～你不是要問這個嗎？」

雖然自己有家庭，但阿翔也並未避嫌，對謝忻這種行為只用「調皮搗蛋」來形容，他直言老婆也看過這些照片，全都知情，但也沒有在意。之後在快問快答橋段中，阿翔問謝忻：「如果我和浩子都單身，誰是你的菜？」謝忻不假思索秒回：「陳秉立（阿翔）！」和謝忻之後說「阿翔不是我的菜」的說詞明顯不符，狠狠自打臉。

▲阿翔和謝忻一起上節目。（圖／翻攝自YouTube／小燕有約）