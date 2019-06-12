《神隱少女》18年首度大陸上映！　中文配音陣容超強…網：像翻拍真人版

記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫神作《神隱少女》創下日幣304億元（約台幣89億元）的票房紀錄，並勇奪奧斯卡最佳動畫，至今尚未有作品能夠超越。該作上映至今18年，首度要在大陸上映，讓當地民眾相當期待進電影院朝聖，11日陸版公開中文配音陣容，一字排開都是當紅明星，沒想到網友看完直說「抱歉。」

▲《神隱少女》18年大陸首度上映，周冬雨配「千尋」。（圖／翻攝自微博／劉同）

請繼續往下閱讀...

陸版片名取為《千與千尋》，正是日文原片名的直譯，中文配音陣容公開，包括周冬雨配「千尋」，井柏然配「白龍」，彭昱暢配「無臉男」、王琳配「湯婆婆」、田壯壯配「鍋爐爺爺」。每位藝人都特別為動畫拍攝配音版海報，被形容「像是翻拍的真人版」，為神作增添話題。

▲井柏然配「白龍」。（圖／翻攝自微博／劉同）

▲彭昱暢配「無臉男」。（圖／翻攝自微博／劉同）



▲王琳配「湯婆婆」。（圖／翻攝自微博／劉同）

▲田壯壯配「鍋爐爺爺」。（圖／翻攝自微博／劉同）

網友見到中文配音陣容，驚問「沒有日文版的嗎」、「無臉男需要配音嗎」、「抱歉，還是喜歡原音怎麼辦？」也有粉絲支持「會為冬雨看中文版」，電影推出中文配音版引發部分網友擔憂，原來片商是安排日本原音版、配音版同步上映，提供給影迷不同選擇。

▲▼陸版配音陣容曝光，網友反應「像翻拍真人版。」（圖／翻攝自微博）

宮崎駿動畫的配音陣容，向來會找聲優和當紅演員一起配音，《神隱少女》當時找14歲女星柊瑠美配音「千尋」，聲優入野自由配「白龍」，夏木麻里配「湯婆婆」、菅原文太配「鍋爐爺爺」，神木龍之介配湯婆婆兒子「坊」，聲優中村彰男配「無臉男」。其中神木隆之介當時年僅7歲，後來更持續為吉卜力動畫配音，2016年為新海誠《你的名字》配音男主角，再創百億票房神話，在日本影壇贏得「百億男」的封號。